منتخب أوروجواي يسرق فوزاً قاتلاً من مصر

خطف منتخب أوروجواي فوزاً في الوقت القاتل على حساب مصر بهدف نظيف ، اليوم الجمعة ، على ملعب ” إكاتيريتبيرج أرينا” في ختام الجولة الأولى للمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم التي تستضيفها روسيا.

سجل هدف السيلستي خوسيه خيمينيز في الدقيقة 90 من ضربة رأس ليحصد منتخب أوروجواي فوزاً يتقاسم به الصدارة مع روسيا صاحب المركز الأول بفارق الأهداف بينما يحتل الفراعنة المركز الثالث.

قدم منتخب مصر عرضاً جيداً رغم غياب نجم الشباك محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي الذي رفض مدربه الأرجنتيني هيكتور كوبر المخاطرة به ، وتألق الحارس محمد الشناوي في إبعاد محاولات لويس سواريز وإدينسون كافاني.

بدأ اللقاء بضغط من أوروجواي في وسط الملعب ، وتعرض كافاني لإصابة خفيفة بعد التحام مع طارق حامد وأبعد علي جبر كرة عرضية من كافاني الذي وجه تسديدة قوية أمسكها الشناوي.

وظهرت أول هجمة مصرية بعد مرور 12 دقيقة بعد تبادل التمريرات من النني ومروان محسن لتصل إلى تريزيجيه الذي سدد كرة ضعيفة في يد الحارس ، وأضاع سواريز كرة سريعة من تمريرة عرضية من الجبهة اليمنى.

وحاول لاعبو منتخب مصر اكتساب الثقة بتمريرات في وسط الملعب ، وأبعد فتحي محاولة أوروجويانية واعدة ليحصل أوروجواي على أول ضربة ركنية في الدقيقة 22.

ووجه كافاني تسديدة قوية اصطدمت برأس علي جبر ، وأضاع لويس سواريز فرصة سهلة بجوار القائم ووجه مروان محسن تسديدة سهلة في يد الحارس وأطلق سواريز تسديدة اصطدمت بتريزيجيه.

وانطلق جودين قلب الدفاع سريعاً ومرر في الجبهة اليسرى ولكن دون متابعة من سواريز ، وقاد عبد الله السعيد محاولة مصرية بتمريرة لأحمد فتحي المنطلق الذي أرسل كرة عرضية لم يستغلها السعيد ثم محاولة آخرى من فتحي دون متابعة.

وتبادل السعيد الكرة مع تريزيجيه ثم تسديدة من طارق حامد الذي سقط متألماً من إصابة في ظهره لينتهي الشوط الأول بالتعادل دون أهداف.

وغادر طارق حامد للإصابة وشارك بدلاً منه في الدقيقة 50 سام مرسي ، وتباطئ مروان محسن في تمرير الكرة للسعيد وحاول تريزيجيه تنظيم هجمة سريعة ولكن بلا خطورة.. ودفع منتخب أوروجواي بالثنائي كارلوس سانشيز وكريستيان رودريجيز على حساب ناهيتان نانديز ودي أراسكايتا.

ونظم منتخب مصر كرة مرتدة سريعة لم يكملها وردة ، وأشرك كوبر مدرب مصر اللاعب محمود عبد المنعم “كهربا” بدلاً من مروان محسن في الدقيقة 63.. وانقض كهربا على الكرة ولكنه لم يستغل الفرصة وأوقف فتحي خطورة البديل كريستيان رودريجيز.

لمست تسديدة كافاني يد زميله كاسيريس ، وراوغ عمرو وردة ببراعة ومرر إلى كهربا الذي افتقد التركيز.. ووجه فتحي تسديدة قوية في يد الحارس موسليرا وأنقذ الحارس الشناوي انفراداً من المهاجم لويس سواريز بعد أن تسلم الكرة في منطقة الجزاء وراوغ لينقض الشناوي وينقذ الموقف.

ومرت عرضية جودين طائشة وخارج الملعب ، وأرسل كهربا كرة عرضية لم تمر إلى وردة ونظم منتخب مصر كرة مرتدة سريعة مع تسديدة من النني علت العارضة.. ودفع منتخب مصر بآخر أوراقه بنزول رمضان صبحي على حساب عمرو وردة في الدقيقة 82.

تألق الشناوي مجدداً وأبعد تسديدة صاروخية مباغتة من كافاني ثم ضاعت ضربة رأس من سواريز وأبعد فتحي كرة آخرى من سواريز ثم أطاح عبد الشافي بالكرة بعيداً عن منطقة الجزاء.. ودفع منتخب أوروجواي بآخر أوراقه بمشاركة لوكاس توريرا على حساب ماتياس فيسينهو في الدقيقة 88.

وتصدى القائم لتسديدة كافاني الصاروخية في خطأ على منطقة الجزاء ، وسجل منتخب أوروجواي هدفاً من ضربة رأس عن طريق خوسيه خيمينيز في الدقيقة 90 من كرة عرضية خطيرة.

تعرض تريزيجيه للإصابة قبل لحظات من النهاية وأرسل أحمد فتحي كرة عرضية مرت دون متابعة ونال أحمد حجازي إنذاراً لينتهي اللقاء بفوز أوروجواي.