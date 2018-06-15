أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بيانًا ضد مجموعة قنوات “beoutQ” التي نقلت مباريات افتتاح كأس العالم روسيا 2018.

وكانت قنوات “بي أوت كيو” قد أعلنت عن نقل مباريات كأس العالم، وجميع الأحداث التي حصلت “بي أن سبورت” على حقوقها.

وقال “فيفا” في بيان:”الفيفا على علم بقناة “بي أوت كيو”، وأنها نقلت مباراة الافتتاح بشكل غير شرعي إلى منطقة الشرق الأوسط ،وشمال أفريقيا، وفيفا سيتخذ إجراءات صارمة تجاه هذه القناة، وسيحاول استيفاء جميع الحلول لإيقاف هذا التعدي على الحقوق، بما في ذلك البحث عن الجهات الممولة لهذه الأنشطة غير الشرعية”.