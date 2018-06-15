حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 16 يونيو 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت 16 يونيو 2018
حالة الطقس
نهارًا:
حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدر يجيا 12 – 45 كم/ساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة .
ليلاً:
حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة على المناطق الساحلية 15 – 40 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق الشمالية .
الحرارة العظمى: 45°
الحرارة الصغرى: 32°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 5 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى عالي الموج أحيانا
– ارتفاع الموج:
3 – 6 قدم.
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