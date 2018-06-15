حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 16 يونيو 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت 16 يونيو 2018

حالة الطقس

نهارًا:

حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدر يجيا 12 – 45 كم/ساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة .

ليلاً:

حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة على المناطق الساحلية 15 – 40 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق الشمالية .

الحرارة العظمى: 45°

الحرارة الصغرى: 32°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.

ليلاً:

معتدل إلى عالي الموج أحيانا

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.