مصر تعلن تطبيق ثالث زيادة في أسعار الوقود منذ نحو عامين

أعلنت مصر اليوم السبت، تطبيق زيادة جديدة فى أسعار الوقود، تعد الثالثة منذ نحو عامين.

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان إن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح (7:00 ت.غ) اليوم السبت”.

وزاد سعر لتر بنزين 92، بنحو 1.75 قرشا ليصبح 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه.

كما أصبح سعر لتر السولار 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 2.75 جنيه بدلا من جنيهين، وارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر بدلا من 6.6 جنيه.

وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها بدلا من 30 جنيها، بينما أصبح سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية 100 جنيه من 60 جنيها.

وتعد هذه الزيادة هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.