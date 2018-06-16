كرواتيا ونيجيريا تخوضان ثاني مباريات المجموعة الرابعة والعين على بطاقة التأهل

يخوض منتخبا كرواتيا ونيجيريا ثاني لقاءات المجموعة الرابعة من كأس العام ال21 لكرة القدم وهما يسعيان لتحقيق الفوز الذي قد يضمن لصاحبه منذ الآن بطاقة التأهل الى الدور الثاني.

وتقام المباراة على ملعب مدينة (كلينينغراد) عند الساعة 00ر22 بتوقيت الكويت المحلي (00ر19 جمت).

وفي حال سارت الأمور طبيعية في هذه المجموعة التي تضم ايضا كلا من الأرجنتين وأيسلندا فإن هذه المباراة تشكل فرصة لأحدهما للفوز فيها وضمان المركز الثاني بعد الأرجنتين القوية ولذا اعتبرناها مباراة بطاقة التأهل الحقيقية إذا كانت النتائج الباقية ستؤدي الى خسارتهما أمام الأرجنتين وفوزهما على أيسلندا.

مهما يكن فإن المباراة ستكون قوية حتما حيث ان الفريقين متكافئان الى حد ما من حيث المستوى مع أفضلية بسيطة للكرواتيين كما أنهما يلعبان بطريقة هجومية ممتعة وبالتالي من المتوقع أن تكون المباراة الليلة على هذا الشكل.

الأفضلية البسيطة التي ذكرناها تعود الى أن المنتخب الكرواتي يضم خط وسط يتمنى أي منتخب أن يكون لاعبوه في صفوفه وهم الثلاثي الغني عن التعريف لوكا مودريتش وإيفان راكيتيتش وماتيو كوفاسيتش الذين يتألقون في التحكم بالمباريات وتزويد الهجوم بالتمريرات الحاسمة اللازمة ولديهم من يحولها الى أهداف بشخص كل من ماريو ماندزوكيتش وأندريه كراماريتش وإيفان بيريسيتش ونجم المستقبل أنتي ريبيتش.

في المقابل يتمتع المنتخب النيجيري الذي تأهل بسهولة عن مجموعته لكأس العالم بهجوم قوي جدا عماده اللاعبون كيليشي ايهياناتشو وأوديون إيغالو وأليكس أيووبي وأحمد موسى ومن خلفهم في خط الوسط القائد واللاعب الخبير صاحب الألقاب العديدة مع (تشيلسي) جون أوبي ميكل وزميله فيكتور موزس.

من حيث التاريخ يبدو وضع منتخب كرواتيا أفضل فهي حققت المركز الثالث في كأس العالم 1998 بعد فوزها على هولندا بينما لم ينجح منتخب نيجيريا في تخطي دور ال16 في أي من مشاركاته السابقة.

يبقى أن المواجهة ستكون صعبة جدا ولكن بالطبع مثيرة فمن سينجح في قطف النقاط الثلاث هل سيكون غيرنوت روهر المدرب الألماني لمنتخب نيجيريا أم نظيره الكرواتي زلاتكو داليتش أم أن التعادل سيفرض نفسه وقد يؤجل الحسم الى المباريات اللاحقة؟