مواجهة متوازنة بين منتخبي بيرو والدنمارك في إطار المجموعة الثالثة للمونديال

الكويت – 16 – 6 (كونا) — تشهد نهائيات كأس العالم لكرة القدم (روسيا 2018) اليوم السبت مواجهة متوازنة بين منتخبي بيرو صاحب المرتبة ال11 عالميا والدنمارك التالي له في التصنيف الدولي في اطار مباريات المجموعة الثالثة للبطولة.

وتقام المباراة الساعة 00ر19 بتوقيت الكويت المحلي (00ر16 جمت) على ملعب (موردوفيا ارينا) بمدينة (سارانسك) الذي يسع نحو 45 ألف متفرج تحت قيادة الحكم الغامبي بكارى غاساما.

وتأمل بيرو التي تمكنت من التأهل الى نهائيات كأس العالم بعد غياب دام 36 عاما في تقديم اداء قوي تصعد من خلاله من المجموعة الثالثة أملا في الوصول لأدوار متقدمة بالبطولة علما ان أفضل انجاز لها كان الوصول الى دور ربع النهائي عامي 1970 و1978.

وتعول بيرو بقيادة مديرها الفني الارجنتيني ريكاردو جاريكا الذي يتولى هذا المنصب منذ عام 2015 في ذلك على نجمها المخضرم ومهاجم نادي (لوكوموتيف موسكو) الروسي جيفرسون فارفان (33 عاما) الذي أثبت أهميته لمنتخب بلاده خلال التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018 بمساهمته في تسجيل أهداف حاسمة خاصة بمواجهة باراجواي وفي الملحق ضد نيوزيلندا.

كما تضع بيرو آمالا كبيرة على قائد الفريق ولاعب نادي (فلامينغو) البرازيلي باولو غيريرو العائد بعد فترة طويلة من الغياب بقرار من المحكمة الفيدرالية السويسرية التي علقت عقوبة إيقاف كانت مفروضة بحقه على خلفية فحص منشطات أظهر وجود آثار كوكايين في جسمه.

أما الدنمارك فتعود للمشاركة في كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخها بعد غيابها عن النسخة السابقة التي استضافتها البرازيل عام 2014 علما ان أفضل انجاز لها في المونديال كان الوصول الى دور الثمانية خلال الدورة التي استضافتها فرنسا عام 1998.

وتسعى الدنمارك بقيادة مديرها الفني آغي هاريدي الى الاستفادة من المجموعة المتوازنة التي أوقعتها بها القرعة التي تضم كذلك منتخبي فرنسا واستراليا للتأهل الى دور ال16 ومن ثم محاولة تكرار انجاز 1998 بالوصول الى دور ربع النهائي.

ويضع مشجعو الدنمارك في هذا الاطار آمالا كبيرة على نجم الفريق الأول ولاعب خط وسط نادي (توتنهام) الانجليزي كريستيان اريكسن الذي كان بطل منتخب بلاده في التصفيات الاوروبية دون منازع بتسجيله 11 هدفا خاصة في ظل استبعاد المهاجم المخضرم لاعب (أرسنال) الإنجليزي سابقا و(روزنبرغ) النرويجي حاليا نيكلاس بندتنر بسبب الإصابة.

كما تضم قائمة منتخب الدنمارك عددا من اللاعبين المهمين منهم حارس المرمى كاسبر شمايكل (ليستر سيتي الإنجليزي) والمدافعان أندرياس كريستنسن (تشيلسي الإنجليزي) وماتياس يورغنسن (هادرسفيلد الانجليزي) الى جانب لاعبي خط الوسط توماس ديلاني (فيردر بريمن الألماني) ولاس شون (أياكس امستردام الهولندي). (النهاية) م ع ع