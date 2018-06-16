روسيا 2018

ميسي يخذل الأرجنتين مجدداً.. وأيسلندا تكسب نقطة تاريخية

منذ 28 دقيقة
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Soccer Football - World Cup - Group D - Argentina vs Iceland - Spartak Stadium, Moscow, Russia - June 16, 2018 Argentina's Lionel Messi and Iceland's Aron Gunnarsson REUTERS/Christian Hartmann

أهدر ليونيل ميسي قائد الأرجنتين ركلة جزاء في الشوط الثاني لتفرض أيسلندا، التي تشارك في كأس العالم لكرة القدم لأول مرة، على بطلة العالم مرتين التعادل 1-1 في المجموعة الرابعة يوم السبت.

ووضع سيرجيو أغويرو الأرجنتين في المقدمة في الدقيقة 19 بعدما دار بجسده وسجل من 12 مترا، لكن أيسلندا، وهي أصغر بلد من حيث عدد السكان يتأهل إلى كأس العالم، أدركت التعادل بعد أربع دقائق بعدما سجل الفريد فينبوغاسون من مسافة قريبة.

وحصلت الأرجنتين على ركلة جزاء في الدقيقة 64 بسبب مخالفة من هوردور ماغنوسون ضد أغويرو لكن ميسي سددها ضعيفة لينقذها الحارس هانيس هالدورسون.

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