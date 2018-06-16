بيرو تلعب.. والدنمارك تفوز بهدف بولسن

استهل المنتخب الدنماركي الأول لكرة القدم مبارياته في المجموعة الثالثة بكأس العالم بفوز صعب على نظيره منتخب بيرو 1 – صفر يوم السبت.

ويدين المنتخب الدنماركي بالفضل في هذا الفوز للاعبه يوسف بولسن الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59، وأهدر كريستيان كويفا ركلة جزاء لمنتخب بيرو في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وحصد المنتخب الدنماركي أول ثلاث نقاط له في البطولة واحتل المركز الثاني بفارق الأهداف المسجلة خلف المنتخب الفرنسي، الذي فاز على المنتخب الأسترالي 2 – 1 في وقت سابق من اليوم.

في المقابل يظل منتخب بيرو بلا نقاط في المركز الرابع الأخير بفارق الأهداف المسجلة خلف المنتخب الأسترالي. وعادل جيفرسون فارفان رقم كلاوديو بيتزارو كثاني أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب بيرو برصيد 85 مشاركة.