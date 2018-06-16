دييجو كوستا يدافع عن كريستيانو

أشاد دييجو كوستا، مهاجم المنتخب الإسباني، بأداء كريستيانو رونالدو نجم البرتغال وصاحب الهاتريك الأول في مونديال روسيا.

وقال كوستا في تصريحات نقلتها صحيفة “ذا صن” البريطانية: “علينا أن نهنئ كريستيانو، انتقدوه كثيرًا وانظروا ماذا حدث، أتمنى لو كنت مثله”.

وسبق أن تعرض رونالدو لانتقادات بعد مستواه المنخفض في بداية الموسم المنصرم، لكنه في النهاية استطاع أن يحقق لقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد للمرة الثالثة على التوالي.

وتألق اللاعب البرتغالي في المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده في كأس العالم، وسجل هاتريك في إسبانيا، وأصبح رابع لاعب في التاريخ يسجل في 4 نسخ من المونديال.