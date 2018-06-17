ميسي يحمّل نفسه مسؤولية التعادل أمام أيسلندا

اعترف نجم نادي برشلونة والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي بألمه الكبير بعد إهداره ركلة جزاء أمام منتخب أيسلندا في مونديال روسيا 2018.

وقال ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية “لم نجد المساحات بين الخطوط، في الشوط الثاني لعبت أيسلندا بطريقة مختلفة، وكانوا ينتظروننا فقط”.

وأشار ليو إلى أنه مسؤول عن التعادل بسبب إضاعته لركلة الجزاء بقوله”أشعر بالمسؤولية عن هذا التعادل” وأضاف “أردنا أن نسيطر بالفوز منذ البداية للحصول على الراحة مبكرا، الفكرة لدينا ما زالت هي نفسها، علينا الآن أن نفوز في المبارتين المقبلتين، اليوم كنا نستحق المزيد”.