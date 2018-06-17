AT&T تغلق صفقة شراء Time Warner مقابل 85 مليار دولار

أغلقت AT&T، ثاني أكبر شركة اتصالات لاسلكية أمريكية، صفقة استحواذها على شركة Time Warner للإعلام والبالغة قيمتها 85 مليار دولار وذلك بعد إعلان جهات مكافحة الاحتكار بالولايات المتحدة أنها لن تسعى لإرجاء العملية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى اعتراضا على الصفقة التي أُعلنت للمرة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول 2016.

وأقامت وزارة العدل الأمريكية دعوى بحق AT&T لكن الشركة نالت موافقة قاض على المضي قدما في الصفقة بعد محاكمة استمرت 6 أسابيع.

وأمام وزارة العدل 60 يوما للطعن على قرار قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريتشارد ليون حتى مع إغلاق الصفقة.

ومن المتوقع أن يوقد حكم المحكمة شرارة عمليات دمج في قطاع الإعلام الذي يشهد تغييرات عميقة تقودها شركات مثل Netflix وGoogle.

وبدأت بودار ذلك بالظهور بالفعل بعرض Comcast البالغة قيمته 65 مليار دولار لشراء أصول الترفيه لشركة Fox.