كأس العالم 2018.. التاريخ ينصف صربيا قبل مواجهة كوستاريكا

يلتقى منتخب صربيا مع كوستاريكا فى الثانية ظهر اليوم بملعب “كوسموس أرينا”، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة فى بطولة كأس العالم المقامة حاليا فى روسيا.

منتخب صربيا خاض 3 مباريات ضد منتخبات “الكونكاكاف” على مدار تاريخ مشاركاته فى بطولة كأس العالم، نجح خلالها فى تحقيق الفوز، علما بأن المنتخب الصربى خاض اللقاءات الثلاثة تحت اسم يوغسلافيا.

وفازت صربيا على المكسيك بنتيجة 4 – 1 فى مونديال 1950، وعلى هندوراس 1 – 0، فى مونديال 1982، وبنفس النتيجة على الولايات المتحدة الأمريكية فى مونديال 1998.

جدير بالذكر أن قرعة بطولة كأس العالم التى أقيمت فى العاصمة الروسية “موسكو” مطلع ديسمبر الماضى أوقعت منتخبى كوستاريكا وصربيا فى المجموعة الخامسة بجانب منتخبى البرازيل وسويسرا.