‏”الداخلية” تدعو لتوخي الحيطة والحذر لسوء الأحوال الجوية

دعت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية اليوم الأحد، قائدي المركبات إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر نظرا لسوء الأحوال الجوية وانخفاض الرؤية في بعض المناطق بسبب موجة الغبار التي تشهدها البلاد حاليا.

وطالبت الإدارة في بيان صحفي من قائدي المركبات عدم الوقوف المفاجئ مما قد يعرض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر لافتة إلى ضرورة الانتباه وترك مسافة كافية بين المركبات.

وأشارت إلى عدم التردد عند الضرورة بالاتصال على هاتف الطوارئ (112) لأي مساعدات إنسانية ومرورية وأمنية.