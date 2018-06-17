كولاروف يهدي صربيا فوزاً ثميناً على كوستاريكا

أهدى مدافع روما الإيطالي ألكسندر كولاروف، منتخب بلاده صربيا لكرة القدم، ثلاث نقاط ثمينة في مستهل مشوارها في منافسات المجموعة الخامسة من مونديال روسيا 2018، بتسجيله هدف الفوز على كوستاريكا 1 – صفر اليوم (السبت) في سامارا.

وسجل المدافع السابق لمانشستر سيتي الإنجليزي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56 من ركلة حرة رائعة، مانحاً بلاده التي تشارك في النهائيات للمرة الثانية منذ الاستقلال عن مونتينيغرو (خرجت في 2010 من الدور الأول)، فوزاً ثميناً في مجموعة تضم البرازيل المرشحة للقب، التي تلتقي لاحقاً مع سويسرا في روستوف – أون – دون.

في المقابل، تعقدت مهمة كوستاريكا التي فاجأت العالم قبل أربعة أعوام حين وصلت إلى ربع النهائي، قبل أن تخرج على يد هولندا بركلات الترجيح.

وأصبح برانيسلاف إيفانوفيتش أكثر لاعبي صربيا خوضاً لمباريات دولية بعد إدراجه في مشاركته أساسياً أمام كوستاريكا.

وخاض لاعب تشيلسي السابق مباراته الدولية 104، ليتجاوز الرقم القياسي السابق الذي يبلغ 103 مباريات دولية، الذي كان يتقاسمه مع لاعب الوسط السابق ديان ستانكوفيتش.