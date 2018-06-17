الدقة السويسرية تبطل سحر السامبا البرازيلية

خطف المنتخب السويسري نقطة ثمينة من موقعته أمام المنتخب البرازيلي المرشّح للفوز باللقب، بتعادله معه 1-1 مساء الأحد على ملعب “روستوف أرينا”، ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالدور الأول من كأس العالم 2018 لكرة القدم في روسيا.

وتقدمت البرازيل أولا عبر فيليبي كوتينيو في الدقيقة 20، وأدركت وسويسرا التعادل عبر ستيفان زوبير في الدقيقة 50.

وبهذه النتيجة، تتصدّر صربيا المجموعة مع نهاية الجولة الأولى برصيد 3 نقاط بعد فوزها في وقب سابق على كوستاريكا 1-0، وتأتي البرازيل وسويسرا في المركز الثاني برصيد النقاط والأهداف ذاته.

وفي الجولة الثانية يوم الثاني والعشرين من الشهر الحالي، تلعب البرازيل أمام كوستاريكا على ملعب كريستوفسكي، فيما تلاقي سويسرا نظيرتها صربيا على ملعب كالينينجراد

ولعبت البرازيل بتشكيلة متكاملة، قادها في الهجوم النجم نيمار ولاعب برشلونة فيليبي كوتينيو وجناح تشيلسي ويليان خلف رأس الحربة جابريال جيسوس، وارتدى الظهير الأيسر مارسيلو شارة القائد.

في المقابل، لم تخرج تشكيلة المنتخب السويسري عن المألوف، بمشاركة حارس سيفيروفيتش وستيفان زوبير وبيليريم دزيمايلي وشيردان شاكيري في الشق الهجومي.

وباغتت سويسرا منافستها بفرصة خطيرة في الدقيقة الثالثة، عندما تابع دزيمايلي تمريرة من شاكيري فوق القائم، ردت عليها البرازيل في الدقيقة 11 عندما أرسل نيمار كرة قصيرة من الناحية اليسرى أمام المرمى، حاول باولينيو متابعتها لكنّها مرّت بجوار القائم البعيد.

وافتتحت البرازيل التسجيل في الدقيقة 20 عندما قطع الدفاع السويسري كرة لتصل إلى المتحفز كوتينيو الذي سدّدها بطريقته المعتادة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية العليا البعيدة بمرمى الحارس السويسري يان سومر.

وحاول البرازيليون مضاعفة النتيجة لكن أغلب كراتهم المرسلة داخل منطقة الجزاء لم تكن مركّزة وقطعها الدفاع السويسري بسهولة، وكاد التعزيز يأتي بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، عبر ركلة ركنية تابعها المدافع المخضرم تياجو سيلفا برأسه فوق المرمى.

وعلى عكس المجريات، حقّقت سويسرا التعادل في الدقيقة 50، عبر ضربة رأسية لزوبير في قلب مرمى الحارس البرازيلي أليسون بيكر، واعترض البرازيليون على الهدف بحجة تعرّض المدافع ميراندا للدفاع من الخلف، لكن الحكم رفض الاستعانة بتقنية الفيديو المساعد.

وسّدد البرازيلي كاسيميرو كرة عالية نحو المدرجات، فخرج من الملعب ودخل مكانه فرناندينيو نجم مانشستر سيتي، وتواصلت التسديدات البرازيلية البعيدة المدى من ويليان وفرناندينيو، وأجرى مدرب المنتخب البرازيلي تيتي تبديله الثاتي بإخراج باولينيو وإشراك ريناتو أوجوستو.

وأضاع كويتينو فرصة خطيرة للبرازيل في الدقيقة 69 عندما هيّا الكرة على صدره داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدّد بيمينه بجانب المرمى، وطال البرازيليون بركلة جزاء اثر سقوط جيسوس داخل المنطقة، والأخير خرج من الملعب دخل مكانه روبرتو فرمينو الذي وصلته الكرة ليتقدّم بها سريعا ويسدد من الناحية اليمنى فوق المرمى.

وفي الدقائق الأخيرة، سنحت 3 فرص للبرازيليين لم يتمكّنوا من استغلالها، فسيطر سومر على رأسية نيمار بسهولة، قبل أن يبعد باقتدار رأسية أخرى من فرمينو، وفي الدقيقة الأولى من الأخيرة سدّد ميراندا كرة اثر دربكة أمام المرمى، بجانب القائم الأيمن.