استهداف نيمار وعلامة كوتينيو الأبرز في تعادل البرازيل

فشل منتخب البرازيل في تحقيق الفوز على نظيره السويسري، بعدما انتهى لقاء الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بكأس العالم.

سجل فيليب كوتينيو، هدف البرازيل في الدقيقة 20، بينما تعادل ستيفين زوبير لسويسرا في الدقيقة 50.

ويستعرض “كووورة” أبرز مشاهد مباراة الفريقين

علامة كوتينيو

تمكن فيليب كوتينيو، لاعب وسط منتخب البرازيل، من تسجيل أول أهداف الفريق في مونديال روسيا 2018، في مرمى سويسرا.

هدف كوتينيو جاء من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، بنفس الطريقة التي بات يسجل بها في الفترة الأخيرة.

فمن أصل 11 هدفا مع السامبا البرازيلية، نجح كوتينيو في تسجيل 5 أهداف من خارج المنطقة.

معاناة دفاعية

يعاني المنتخب البرازيلي على مستوى الدفاع، في منافسات كأس العالم، بالرغم من امتلاكه للعديد من الحراس والمدافعين المتألقين في أوروبا.

فمن آخر 12 تسديدة على مرمى المنتخب البرازيلي في كأس العالم، لم ينجح حراس المرمى في التصدي إلا لتصويبتين فقط، بينما استقبلت شباكه 10 أهداف.

وفشل منتخب البرازيل في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 6 مباريات لعبها في نهائيات كأس العالم، وهي السلسلة الأطوال بدون تحقيق أي “كلين شيت” في تاريخ الفريق بالبطولة.

شفرة سويسرية

فشل المنتخب البرازيلي في فك شفرة نظيره السويسري، بعدما فشل في تحقيق أي فوز عليه في مواجهاتهما الرسمية.

المنتخب البرازيلي لعب أمام سويسرا في مباراتين رسميتين طوال تاريخهما، في نهائيات كأس العالم، ففي عام 1950 انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (2-2)، وتعادلا اليوم بنتيجة (1-1).

رقم سلبي

تعادل البرازيل في مباراته الافتتاحية بكأس العالم، ليفشل في الفوز بالمباراة الأولى له بالمونديال منذ عام 1978، عندما نجح المنتخب السويدي في الخروج من مباراته أمام البرازيل متعادلاً بهدف لكل فريق.

نيمار المستهدف

خلال الـ90 التي لعبت بين البرازيل والسويد، لم يشكل نيمار دا سيلفا، نجم السامبا، أي خطورة على مرمى سويسرا إلا على فترات متباعدة.

وجاء تراجع نيمار خلال المباراة، بسبب تعرضه لعنف واضح من قبل لاعبي سويسرا، حيث كان نيمار أكثر لاعب حصل على أخطاء بواقع (10)، وهي الأكثر في مباراة بكأس العالم منذ الإنجليزي آلان شيرار أمام تونس في 1998 (11).