رئيس لجنة تقصي الحقائق: حصلنا على معلومات “خطيرة” في حريق المخازن الانتخابية العراقية

كشف رئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية في العراق عن حصول اللجنة على معلومات وصفها بـ “المهمة والخطيرة” في قضية الحريق داخل مخازن مفوضية الانتخابات في بغداد.

ورفض رئيس اللجنة عادل نوري كشف تفاصيل الأسماء والجهات المتورطة في الحادث لحين انتهاء التحقيقات بشكل نهائي.

وقال نوري في حديث لموقع “السومرية نيوز″ اليوم الأحد إن المعلومات سُلمت إلى اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق في الحادث، مشيرا إلى أن المحققين سيصلون إلى “نتائج مهمة ومتقدمة بشأن أسباب الحريق والأطراف المتورطة فيه”.

وأضاف نوري “التحقيقات أوصلت إلى إلقاء القبض على مجموعة من الجناة والمشتبه فيهم من الرموز التي نعتقد أنها مهمة”. وقال إن الجنة تقصي الحقائق اتصال مباشر مع رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن الموضوع.

يذكر أن الحريق المشار إليه اندلع في العاشر من يونيو/حزيران الجاري داخل مخازن مفوضية الانتخابات في مكتب انتخابات الرصافة بالعاصمة بغداد وطال جميع أجهزة تسريع النتائج وأجهزة الفرز الإلكتروني، لكن دون الإضرار بصناديق وأوراق الاقتراع.