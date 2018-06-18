رئاسة الأركان : ناصر الصباح بصحة جيدة

طمأنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي على صحة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، مؤكدة أنه بحالة جيدة.

وكتب حساب رئاسة الأركان عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “تنوه رئاسة الاركان العامة للجيش بأن معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، بصحة جيده ولله الحمد”

وأضافت بأنه متواجد في المملكة المتحدة بلندن، وذلك لإجراء بعض الفحوصات الطبية.