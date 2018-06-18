“العيد” التف بالغبار.. وارتباك بحركة الطيران

شهدت البلاد أمس عاصفة غبارية، أدت إلى حجب الرؤية، فيما بدت الشوارع شبه خالية، في الوقت الذي شهدت تعرضت فيه حركة الطيران إلى حالة من الارتباك من حيث التأخير في الإقلاع والهبوط لبعض الرحلات.

وتأتي موجة الغبار الكثيفة بسبب الرياح الشمالية الغربية النشطة وهي رياح البوارح، وذلك بالتزامن مع الصيف وعطلة العيد خلت الشوارع بشكل شبه كامل من السيارات.

وأدت سوء الأحوال الجوية إلى توقف حركة الطيران في الكويت لمدة 3 ساعات بسبب سوء الأحوال الجوية وتحويل مسار الطائرات القادمة إلى مطاري البحرين والدمام.

وقال الخبير الفلكي عادل المرزوق إنه من المعروف أن فترة البوارح تهب فيها الرياح الشمالية الغربية التي تنشط في النهار مسببة الغبار العالق الذي يترسب في الليل.

وتوقع المرزوق أن يستمر هذا الطقس غير المستقر حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدني أن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي غير مستقرة بسبب حالة الغبار التي تشهدها البلاد.

وأوضحت الإدارة أن حركة الطائرات تأثرت بحالة الجو الحالية ما أدى إلى تأخير إقلاع وهبوط بعض الرحلات بينما غالبية الرحلات لم تتأثر بسوء الأحوال الجوية.

وكانت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، دعت قائدي المركبات إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر نظرا لسوء الأحوال الجوية وانخفاض الرؤية في بعض المناطق بسبب موجة الغبار التي تشهدها البلاد حاليا.

وطالبت الإدارة في بيان صحفي من قائدي المركبات عدم الوقوف المفاجئ مما قد يعرض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر لافتة إلى ضرورة الانتباه وترك مسافة كافية بين المركبات.

وأشارت إلى عدم التردد عند الضرورة بالاتصال على هاتف الطوارئ (112) لأي مساعدات إنسانية ومرورية وأمنية.