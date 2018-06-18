ريال مدريد يضم الحارس البرازيلي أليسون مقابل 75 مليون يورو

سم نادي ريال مدريد، أولى صفقاته الصيفية من الدوري الإيطالي، بحسب تقارير صحفية.

وذكرت صحيفة “موندوديبورتيفو” الكتالونية، أن ريال مدريد اتفق بشكل نهائي مع روما على ضم الحارس البرازيلي أليسون، مقابل 75 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن أليسون سيوقع على عقد لمدة 6 سنوات مع ريال مدريد، بعد نهاية مشوار البرازيل في مونديال روسيا.

وأوضحت الصحيفة أن الفريق الملكي كان يريد إنهاء الصفقة مقابل 60 مليون يورو، بجانب لاعب من الريال، لكن روما تمسك بـ80 مليون يورو، قبل أن يخفضها الذئاب لـ75 مليون يورو، بخلاف الحوافز.

ومن المتوقع أن يصبح أليسون، أغلى حارس في تاريخ كرة القدم.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحارس البرازيلي رفض الانتقال لليفربول، ووضع خيار البقاء في روما أو الرحيل لريال مدريد فقط ضمن حساباته.

وأبرزت الصحيفة أن جولين لوبيتيجي، المدرب الجديد لريال مدريد، هو من سيقرر بقاء كيلور نافاس مع الفريق ومنافسة أليسون، أم أنه سيعتمد على الحارس البرازيلي على حساب الكوستاريكي.