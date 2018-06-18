بلجيكا لبداية “قوية” أمام بنما

يسعى المنتخب البلجيكي، الذي تعج صفوفه بالنجوم، إلى تأكيد مكانته بين المرشحين للمنافسة على لقب كأس العالم، من بوابة الوافدة الجديدة بنما، عندما يتلقيان في المجموعة السابعة، التي تضم إنكلترا وتونس.

وبعدما عجزوا عن تقديم أداء يلاقي التوقعات في مشاركتيهما الأخيرتين (مونديال البرازيل 2014 وكأس أوروبا 2016 في فرنسا، حيث انتهى مشوارهم عند ربع النهائي)، يأمل «الشياطين الحمر» رد الاعتبار في المونديال الروسي.

ويؤمل أن يقدم الجيل الذهبي للمنتخب الكثير، بقيادة نجوم مثل كيفن دي بروين وإدين هازار وروميلو لوكاكو، بإشراف المدرب الاسباني روبرتو مارتينيز، ومساعديه النجم الفرنسي السابق تييري هنري والإنكليزي غرايم جونز.

وأثار قرار مارتينيز استبعاد أحد أعمدة المنتخب، صانع ألعاب روما الايطالي راديا ناينغولان، موجة استياء لدى المشجعين. ورغم الاستبعاد الذي برره المدرب بـ«خيارات بدوافع تكتيكية بحتة»، ودفع اللاعب إلى الاعتزال دوليا، يدخل البلجيكيون مباراتهم الأولى في روسيا على خلفية نتائج ايجابية في برنامجهم التحضيري، الذي اختتم بفوز على كوستاريكا 4 ـ 1.

ومنذ انتهاء التصفيات، التي وضعت بلجيكا في النهائيات للمرة الثالثة عشرة (أفضل نتيجة حلولها رابعة عام 1986)، خاض رجال مارتينيز جميع مبارياتهم التحضيرية ضد منتخبات مشاركة في المونديال، ففازوا على اليابان (1 ــ صفر)، والسعودية (4 ــ صفر) ومصر (3 ــ صفر)، وكوستاريكا (4 ــ 1)، وتعادلوا مع المكسيك (3 ــ 3)، والبرتغال (صفر ــ صفر).

ويخوض مارتينيز اللقاء بغياب القائد فانسان كومباني وتوماس فيرمايلن بسبب إصابتهما قبل الوصول الى روسيا، بحسب ما كشف مدرب ايفرتون الإنكليزي السابق، على الرغم من انه أبدى تفاؤله بخصوص تعافيهما.

وتأمل بلجيكا في بلوغ مباراة إنكلترا في الجولة الأخيرة على ملعب «كالينينغراد ستاديوم» (28 يونيو)، وقد ضمنت بطاقة ثمن النهائي.

وستكون المباراة ضد الإنكليز مرتقبة، ليس بسبب مكانة «الأسود الثلاثة» وحسب، بل بسبب الروابط الإنكليزية للبلجيكيين، وحتى طاقمهم التدريبي.

المرتدات الأمل الوحيد

ويشارك معظم لاعبي «الشياطين الحمر» في الدوري الإنكليزي الممتاز، أو سبق لهم أن مروا به، والأمر ذاته ينطبق على مارتينيز، مدرب ويغان وسوانسي سيتي وايفرتون السابق، وأسطورة أرسنال تييري هنري، والمساعد الآخر الإنكليزي جونز.

لكن التركيز الآن على منتخب بنما، بحسب مارتينيز، الذي اعتبر «وصولهم إلى كأس العالم نتيجة ممتازة للكرة البنمية. أنا لا أتوقع مباراة سهلة».

وفي المعسكر المقابل، الذي يضم لاعبين محترفين في بلجيكا، بشخص لاعبي وسط غنت ريكاردو افيلا وخوسيه لويس رودريغيز، كانت أولويات المدرب الكولومبي هرنان داريو غوميز واضحة قبل المواجهة التاريخية الأولى لبلاده في كأس العالم.

وكشف المدافع ايريك ديفيس، المحترف في دونايسكا ستريدا الصربي من سارانسك «قبل مباراة بلجيكا، يجب أن نبقى مركزين ومنظمين. هذه هي الكلمات المفتاح في الفريق».

وسيحظى لاعبو بنما في سوتشي بمؤازرة رئيس البلاد خوان كارلوس فاريلا، الذي سيحضر في ملعب «فيشت الأولمبي»، الى جانب أسطورة البلاد في لعبة البايسبول، النجم السابق لفريق نيويورك يانكيز الأميركي ماريانو ريفيرا.