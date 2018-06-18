نسور قرطاج في مواجهة الأسود الانجليزية

يطمح منتخب تونس لتحقيق نتيجة إيجابية عندما يلاقي نظيره الإنجليزي الليلة. وكان منتخب نسور قرطاج قد شارك 4 مرات من قبل في نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

ويتوقع أن يعتمد المدير الفني لمنتخب تونس، نبيل معلول، على التشكيلة التالية لمواجهة “الأسود الثلاثة”:

معز حسن، ديلان برون، صيام بن يوسف، ياسين مرياح، علي معلول، إلياس السخيري، الفرجاني ساسي، أنيس البدري، فخر الدين بن يوسف، نعيم السليتي، ووهبي الخزري.

أحلام تونس تصطدم بصرامة الإنجليز

أحلام تونس تصطدم بصرامة الإنجليز

وتقام مباراة أخرى اليوم ضمن منافسات المجموعة ذاتها، حيث تلعب بلجيكا مع بنما.

وتحمل تونس آمال جماهيرها والمشجعين العرب لكسب أول نقطة على الأقل في النسخة الـ21 من المونديال الروسي، بعد سقوط الممثلين العرب الثلاثة الآخرين في الاختبار الأول، حيث خسرت السعودية أمام البلد المضيف (0-5)، ومصر والمغرب أمام الأوروغواي وإيران تواليا بنتيجة واحدة (0-1).