مدرب روسيا يحدد نقطة ضعف مصر ويتحدى صلاح

أكد ستانيسلاف تشيريتشوف، المدير الفني للمنتخب الروسي، أن فريقه استعد لمواجهة نظيره المصري، ودرسه بشكل جيد.

ويواجه المنتخب الروسي، نظيره المصري، غدا الثلاثاء، على ملعب كريستوفسكي بمدينة سان بطرسبرج، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، بكأس العالم 2018.

وقال تشيريتشوف، خلال المؤتمر الصحفي التحضيري للمباراة، إن المنتخب الروسي تدرب على الكرات الثابتة، مضيفا “اليوم هذا كل ما فعلناه، نحن ندرس خصمنا جيدًا، علينا استخدام نقاط ضعفه”.

وتابع “كل فريق يملك لاعبين مميزين، وصلاح لاعب قوي، لكننا لا نلعب ضد صلاح فقط، كما أننا نعرف جيدا كيف نتعامل معه”.

وحول إصابة الفرعون المصري، في مباراة فريقه ليفربول، بنهائي دوري أبطال أوروبا، أمام ريال مدريد، قال تشيريتشوف “أعتقد أن راموس لم يقصد إيذاء صلاح، وحسب فهمي، هناك تصادمات جسدية تحدث بين اللاعبين، ولكن صلاح لاعب مميز وسيعود بقوة”.

وأكد المدرب الروسي، على أهمية أن يكون اللاعبون في أعلى درجات الجاهزية، قائلا “يجب أن نكون في قمة تركيزنا، ويجب أن نستخدم فكرنا، فقد لعبنا مباراة أولى ممتازة أمام السعودية، ونثق في لاعبينا”.

وبشأن المقارنة بين المنتخبين المصري والسعودي، قال “لا أستطيع أن أحلل المباراتين، هناك بعض التشابه بين مصر والسعودية، ولكن مصر أفضل في الأداء، وتصنيفها أعلى”.

وأعرب تشيريتشوف، عن أسفه لإصابة دجوازيف في مباراة السعودية، مؤكدًا جاهزية تشيرشيف ليكون بديلا له أمام مصر، مضيفًا: “تحدثنا مع تشيرشيف وشرحنا له دوره، وسيكون أساسيًا”.

ورفض المدرب، الرد على سؤال حول ما إذا كان يفضل مشاركة محمد صلاح مع المنتخب المصري أم لا.

وتابع “لا نقارن بين المنتخبات خاصة في المباريات الودية، فالسعودية ليست فرنسا أو الأرجنتين أو البرازيل، وكل مباراة لها خصوصيتها، والانتصار على السعودية أصبح من الماضي، ونحن الآن نبحث عن فوز جديد، ونشعر بالراحة”.

وأشار إلى أنه لا توجد مباراة سهلة في المونديال، قائلا “كل فريق له 3 مباريات، ونحن حققنا خطوة واحدة، نفكر في كل مباراة بمفردها، نحن نلعب في بلدنا وهذا يساعدنا”.

وأضاف “شاهدت مباراة ألمانيا وحللتها كمدرب، أنا أستمتع بالمباريات، كان من الممكن أن تكون النتيجة مختلفة، أعتقد أن لوف منزعج، لكن هذه مباراة أولى، والمنتخب الألماني لديه الكثير كي يقدمه”.

وتتصدر روسيا، المجموعة الأولى، بعد انتصارها الكبير على الأخضر السعودي بخماسية نظيفة، بفارق الأهداف عن منتخب أوروجواي، الذي فاز على الفراعنة في المباراة الأولى بهدف دون رد.

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