“لطيفة التونسية” تؤدي العمرة.. وتنشر صورتها بالحرم

أدت الفنانة التونسية “لطيفة” مناسك العمرة، وشكرت خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

ونشرت “لطيفة” صورة لها عبر حسابها بـ”تويتر” وهي في الحرم المكي، وقالت: “أحمد الله تعالى أن أنعم عليّ بالعمرة في رمضان، وأن قدّر لي أجمل الأعياد زائرة لسيدي رسول الله – عليه الصلاة والسلام -“.

وأضافت في تدوينتها التي نشرتها: “هنا أقدم شكري وامتناني وتقديري لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان – حفظهم الله جميعًا –”.

وكانت “لطيفة” قد ظهرت في برنامج تلفزيوني خلال شهر رمضان، وذكرت أنها مُنعت من العمرة، لكن سفارة السعودية بتونس نفت ذلك الاتهام.

وقد تسبب تصريح الفنانة التونسية في ردة فعل داخل الأوساط السعودية قبل أن تتراجع عن ادعائها لاحقًا.