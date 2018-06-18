انطلاقة قياسية لفيلم “إنكريدبلز 2”

حقق فيلم التحريك «إنكريدبلز 2» حول عائلة من الأبطال الخارقين انطلاقة قياسية حاصداً 180 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأولى له في صالات أميركا الشمالية على ما أظهرت أرقام شركة «ريليشنز إكزبيتور» المتخصصة.

فكل فرد من أفراد العائلة المؤلفة من رجل وامرأة وثلاثة أطفال يتمتع بقوى خارقة خاصة به وهم جميعاً يكرهون روتين الحياة اليومية.

وبعد جزء أول في عام 2004 ركز على رب العائلة، فإن الزوجة إيلاستيغيرل في الفيلم الجديد هي التي تحاول إنقاذ العالم. وحقق فيلم للرسوم المتحركة هذا من إنتاج «بيكسار» أفضل انطلاقة لهذا النوع من الأفلام بعيداً عن الرقم القياسي السابق الذي سجله «فايندينغ دوري» في عام 2016 (135 مليون دولار).

وتراجع إلى المرتبة الثانية فيلم «أوشينز 8» من إخراج غاري روس ومن إنتاج «وارنر براذيرز» وتقوم ببطولته ساندرا بولوك التي تؤدي دور ديبي شقيقة داني أوشين (جورج كلوني في الأجزاء السابقة) إلى جانب نجمات أخريات من أمثال كايت بلانشيت وآن هاثاواي وريهانا. وفي أسبوعه الثاني حقق الفيلم 19,6 مليون دولار ليصل مجموعه إلى 79,2 مليون منذ بدء عرضه.

وحل فيلم جديد من النوع الكوميدي في المرتبة الثالثة هو «تاغ» الذي يروي مغامرات مجموعة من الأصدقاء. والفيلم مستوحى من قصة حقيقية وهو من بطولة جون هام وجيريمي رينر وقد حقق 14,6 مليون دولار في غضون ثلاثة أيام.

وخسر «سولو: أيه ستار وورز ستوري» مرتبتين ليصل إلى المركز الرابع في أسبوعه الرابع في الصالات. وحقق الفيلم الذي يندرج ضمن سلسلة «حرب النجوم»، 9,1 مليون دولار ليصل مجموعه إلى 192,8 مليون منذ بدء عرضه.

واحتل المرتبة الخامسة فيلم «ديدبول 2» حول أبطال خارقين من إنتاج «فوكس» مع 8,8 مليون دولار. وقد بلغ مجموع إيراداته منذ بدء عرضه قبل خمسة أسابيع 294,7 مليون.

وتراجع إلى المرتبة السادسة فيلم الرعب «هيريدتاري» محققاً سبعة ملايين دولار (27,2 مليون في غضون أسبوعين) وتلاه في المركز السابع «سوبرفلاي» الذي حصد 6,3 مليون دولار في أسبوعه الأول.

أما المرتبة الثامنة فكانت من نصيب «أفنجرز: إنفينيتي وور» الذي حقق 5,3 مليون دولار. وهو جمع منذ بدء عرضه قبل ثمانية أسابيع 664,2 مليون دولار.

وتراجع فيلم «أدريفت» من بطولة شايلين وودلي وسام كلافلين، حول شخصين يواجهان إعصاراً في البحر، مجدداً هذا الأسبوع ليحتل المرتبة التاسعة مع 2,1 مليون دولار. وقد وصل مجموعه في ثلاثة أسابيع إلى 26,8 مليون. وحل في المرتبة العاشرة «بوك كلوب» مع إيرادات مقدارها 1,85 مليون دولار ليصل مجموعه في غضون خمسة أسابيع إلى 62 مليوناً.