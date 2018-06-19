صدر أمر ملكي سعودي، الاثنين، بإعفاء أحمد الخطيب، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، من منصبه.
وبحسب ما جاء في نص البيان:
“الرقم : أ / 260
التاريخ : 4 / 10 / 1439هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 133 ) بتاريخ 30 / 7 / 1437هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 175 ) بتاريخ 30 / 7 / 1437هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعفى معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه من منصبه.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”.
السعودية.. إعفاء رئيس الهيئة العامة للترفيه من منصبه
صدر أمر ملكي سعودي، الاثنين، بإعفاء أحمد الخطيب، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، من منصبه.
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