بولندا تواجه السنغال فى مباراة تاريخية

يفتتح منتخب بولندا مشواره فى النسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم المقامة حالياً في روسيا عندما يلتقى فى الخامسة مساء اليوم بملعب “أتكريت أرينا”، مع السنغال، ضمن منافسات المجموعة الثامنة، فى مباراة يمكن القول أنها خارج التوقعات يصعب التهكن بهوية الفائز بها فى ظل التقارب فى المستوى الفنى بين المنتخبين.

وتعد مباراة اليوم هى الأولى التى تجمع بين منتخبى بولندا والسنغال، كما يشهد اللقاء مواجهة هجومية ثنائية تجمع بين البولندى روبرت ليفاندوفسكى لاعب بايرن ميونخ الألمانى، والسنغالى ساديو مانى لاعب ليفربول الإنجليزى.

ويحلم منتخب السنغال الذى يشارك فى بطولة كأس العالم للمرة الثانية فى تاريخه، بتكرار إنجاز مونديال 2002 الذى أقيم فى كوريا الجنوبية واليابان عندما فجر مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه على فرنسا “حاملة اللقب” فى ذلك الوقت بهدف دون مقابل فى مباراته الافتتاحية.

وتلقى منتخب السنغال صدمة قوية قبل يومين على بداية مشواره فى بطولة كأس العالم، بتأكد غياب ساليو سيس الظهير الأيسر لنادى فالنسيان الفرنسى عن المشاركة فى مباريات “أسود التيرانجا” فى ظل عدم تعافيه من الإصابة التى يعانى منها فى الكاحل ليتم إستبعاده من القائمة المشاركة فى المونديال واستبداله بلاعب آخر.

فى حين يسعى منتخب بولندا لتحقيق الفوز فى ضربة البداية من أجل قطع خطوة نحو تحقيق حلم الوصول لدور الـ 16 فى بطولة كأس العالم، لاسيما وأن المنتخب البولندى لم يتمكن من تخطى دور المجموعات فى آخر مشاركتين.