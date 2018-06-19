مصر تبحث عن الأمل في لقاء روسيا صاحبة الأرض والجمهور

يلتقي المنتخب المصري نظيره الروسي اليوم الثلاثاء في مباراة قد تحدد بشكل كبير حظوظهما في التأهل للدور الثاني عن المجموعة الأولى بكأس العالم لكرة القدم.

ويسعى “الفراعنة” لتعويض خسارتهم امام اوروغواي بهدف متأخر في الجولة الأولى من مباريات المجموعة فيما يطمح أصحاب الأرض بدورهم لفرض نتيجة إيجابية تضمن لهم التأهل الى دور ال16 بعد فوزهم الكاسح على السعودية بخمسة أهداف دون مقابل في المباراة الافتتاحية للبطولة.

ويقام اللقاء الذي يأتي في مستهل مباريات الجولة الثانية لمونديال روسيا الساعة 00ر21 بتوقيت الكويت المحلي (00ر18 جمت) على أرضية ملعب (سانت بطرسبورغ) الذي افتتح في عام 2017 ويتسع لنحو 67 ألف متفرج فيما سيقود اللقاء الحكم إنريكي كاسيرس من باراغواي.

ويدخل المنتخب المصري اللقاء بمعنويات مرتفعة اثر تعافي نجمه الأول جناح نادي (ليفربول) الإنجليزي محمد صلاح من اصابة تعرض لها في الكتف خلال مشاركته بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا التي اقيمت في 26 مايو الماضي وخسرها فريقه أمام (ريال مدريد) بنتيجة (3 – 1).

ويعول مشجعو “الفراعنة” على صلاح المتوقع أن يبدأ المباراة أساسيا في حل مشلكة افتقاد الفريق لانهاء الهجمات بصورة صحيحة وهو ما بدا واضحا خلال المباراة الأولى التي خسرتها مصر أمام أوروغواي يوم الجمعة الماضي بهدف دون رد.

ومن المنتظر ان يعتمد المدير الفني الارجنتيني للمنتخب المصري هيكتور كوبر على نفس التشكيلة التي بدأت لقاء أوروغواي باستثناء دخول صلاح أساسيا بدلا من اللاعب عمرو وردة.

وفي المقابل يسعى “الدب الروسي” بقيادة المدير الفني الوطني ستانيسلاف شيرشيسيف لاحراز الفوز على المنتخب المصري لضمان التأهل مبكرا الى دور ال16 للمونديال الذي تستضيفه روسيا للمرة الاولى في تاريخها.

ويدخل الروس اللقاء بثقة كبيرة على خلفية فوزهم العريض الذي حققوه على منتخب السعودية في المباراة الافتتاحية التي استضافها ملعب (لوجنيكي) في موسكو الخميس الماضي الى جانب اعتمادهم على التشجيع الحماسي الكبير للجماهير التي تأمل كتابة بلادهم تاريخا جديدا لها في كأس العالم خلال البطولة الحالية.

وأعرب شيرشيسيف في مؤتمر صحفي سبق المباراة عن ثقته في قدرة لاعبي فريقه على إيقاف خطورة النجم المصرى صلاح قائلا ان الاخير سيبذل قصارى جهده من أجل التسجيل فى مرماهم وإسعاد الجماهير المصرية “لكننا سنسعى جاهدين لإيقاف خطورته والجميع سيشاهد ذلك فى المباراة”.

واكد في الوقت نفسه صعوبة المباراة امام مصر مؤكدا انه “يخطئ من يعتقد أننا سنواجه محمد صلاح فقط بل سنواجه منتخبا متكاملا يضم مجموعة مميزة من اللاعبين”.

وسيفتقد المنتخب الروسي في المباراة لجهود لاعب خط الوسط آلان دزاغويف الذي يعاني من إصابة في أوتار الساق اليسرى تعرض لها خلال المباراة الافتتاحية للمونديال غادر على اثرها الملعب مصابا في الشوط الأول.

ومن المتوقع ان يشارك في المقابل اللاعب دينيس شيريشيف الذي حل بديلا لدزاغويف خلال مباراة السعودية وأحرز خلالها هدفين.

يذكر ان مباريات الجولة الثانية من دوري المجموعات ستستكمل غدا الاربعاء بلقاء يجمع بين السعودية واوروغواي من المتوقع ان يظهر بشكل كبير هوية الفريقين اللذين سيتأهلان عن المجموعة الاولى الى دور ال16.