السنيني: لا يوجد دور للجنة التعليمية في مجلس الأمة لمواجهة قرار “شرط الأيلتز”

قال د.فهد السنيني إن مجزرة تنتظر طلبة الثانوية العامة بعد النجاة من فخ الاختبارات.

وأضاف السنيني عبر حسابه في “تويتر” : هناك ثلاث خيارات أولها جامعة وحيدة تطلب نسب نجاح مرتفعة وثانيها كليات تطبيقي مزدحمة وتطلب ايضا نسب نجاح مرتفعة وثالث العقبات نظام بعثات يتطلب اختبار ايلتز يستحيل أن يتجاوزة طالب ثانوية عامة.

وأشار السنيني الى أن قرار شرط اختبار الآيلتز للبعثات صدر في مارس العام الماضي ليطبق العام الحالي ولم تتحرك المؤسسات التربوية والنفعية بكافة انواعها (جمعيات تعاونية معاهد خاصة التطبيقي جامعه الكويت) لتنظيم حملات لبرامج الإعداد كالدورات الخاصة لمساعدة أبنائنا الخريجين لتجاوز هذة الاختبارات.

ولفت السنيني إلى أنه لا يوجد دور للجنة التعليمية بمجلس الامة لمواجهة قرار شرط الآيلتز لمن يريد الابتعاث لخريجي الثانوية العامة المتوقعين

وكان الاحري بوزارة التربية تقديم برامج شتوية وصيفية للغة الانجليزية تساعد الطلبة الراغبين بالإبتعاث علي تجاوز اختبارات الايلتز

او تأجيل هذا القرار.