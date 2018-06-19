“تصريحات مقلقة” من كوبر بشأن محمد صلاح

خلال المؤتمر الصحفي، الذي يسبق مباراة مصر وروسيا، قال المدير الفني للمنتخب المصري، هيكتور كوبر، إن نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في حالة جيدة، إلا أنه لم يؤكد مشاركته في المباراة حتى الآن.

وأوضح كوبر: “صلاح جاهز تماما لمواجهة روسيا مثلما كان جاهزا لمواجهة أوروغواي”، وفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية.

وكشف: “صلاح سيخضع لفحص طبي أخير صباح الثلاثاء وأنا على ثقة كاملة لجاهزيته وقدرته على خوض لقاء روسيا”.

وعن خطة مدرب روسيا لإيقاف صلاح، قال المدرب الأرجنتيني: “كل مدرب وله استراتيجيته الخاصة ويجهز لاعيبه وفقا لفلسفته”.

وأضاف: “لا يوجد لاعب واحد في الملعب. منتخب روسيا سيلعب ضد منتخب كامل”.

وتابع كوبر: “لا أشعر بأي قلق لعدم تسجيل منتخب مصر منذ عدة مباريات. لدينا مجموعة قوية من اللاعبين ونمتلك الرغبة في الفوز وحصد الثلاث نقاط”.

وقال: “نلعب بتوازن دفاعي وهجومي أمام أهم المنتخبات العالمية في بطولة كبيرة وكل المباريات صعبة للغاية. الحظ لم يحالفنا أمام أوروغواي ولكنني أثق بأن الفرص ستأتي”.