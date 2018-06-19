مورينيو يكشف توقعاته بشأن المباراة المصيرية بين روسيا ومصر

كشف مدرب “مانشستر يونايتد” الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو، اليوم الثلاثاء، لقناة “RT” توقعاته بشأن مباراة روسيا ومصر التي ستقام اليوم ليلا في مدينة سان بطرسبورغ ضمن المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم في روسيا.

وأشار مورينيو إلى أن الجولة الثانية في المجموعة الأولى ستحسم المتأهلين إلى الدور الثاني، واعتبر أنه إذا روسيا أرادت الفوز على مصر فلا بد أن تقوم بإغلاق المنافذ أمام المهاجم المصري محمد صلاح للحد من خطورته.

وقال مورينيو: “روسيا بحاجة لفرض قوتها البدنية على المصريين، فهم أكثر قوة بدنيا وهذا عامل مؤثر على المباراة، إذا تم استخدامها بالشكل الصحيح طبعا”.

ولم يحدد مورينيو الفائز في المباراة بين روسيا ومصر، لكنه اعتبر أن الفريقين يمكنهما الفوز على السعودية لأنهما بمستوى أعلى من الدولة الخليجية.

يذكر أن توقعات مورينيو حول المجموعة الأولى بحسب تحليله ستتأهل عنها الأوروغواي وروسيا.