كولومبيا تسقط في الفخ الياباني

حقق منتخب اليابان، فوزًا صعبًا على نظيره الكولومبي، بنتيجة 2-1، اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم في روسيا.

سجل هدفي اليابان، شينجي كاجاوا (6) ويويا أوساكو (73)، بينما سجل خوان كينتيرو، هدف كولومبيا (39).

وارتفع رصيد اليابان إلى 3 نقاط، بينما تظل كولومبيا، بدون نقاط، في أولى مباريات المجموعة الثامنة.

بدأ المنتخبان، المباراة، بطريقة لعب واحدة، وهي 4-2-3-1، ومارس المنتخب الياباني، الضغط المتواصل، في الدقيقة الأولى.

ونجح الضغط الياباني، في توليد أخطاء في التمرير، من جانب لاعبي كولومبيا، مكنتهم من الحصول على ركلة جزاء.

وفي الدقيقة الثالثة، أنقذ الحارس ديفيد أوسبينا، مرمى كولومبيا، من هدف محقق، من جانب أوساكو، قبل أن تعود الكرة إلى كاجاوا، ليسددها بالمرمى، ويتصدى لها كارلوس سانشيز، باليد.

واحتسب حكم اللقاء، ركلة جزاء للمنتخب الياباني، وأشهر البطاقة الحمراء، في وجه سانشيز، وسجل كاجاوا، ركلة الجزاء، بنجاح، في الدقيقة السادسة.

وحاول فالكاو، إدراك التعادل في الدقيقة 12، بعد تسديدة بالقدم اليسرى، استغلها من عرضية، إلا أن كاواشيما حارس اليابان تصدى لها بنجاح.

وفي الدقيقة الثالثة، أنقذ الحارس ديفيد أوسبينا، مرمى كولومبيا، من هدف محقق، من جانب أوساكو، قبل أن تعود الكرة إلى كاجاوا، ليسددها بالمرمى، ويتصدى لها كارلوس سانشيز، باليد.

واحتسب حكم اللقاء، ركلة جزاء للمنتخب الياباني، وأشهر البطاقة الحمراء، في وجه سانشيز، وسجل كاجاوا، ركلة الجزاء، بنجاح، في الدقيقة السادسة.

وحاول فالكاو، إدراك التعادل في الدقيقة 12، بعد تسديدة بالقدم اليسرى، استغلها من عرضية، إلا أن كاواشيما حارس اليابان تصدى لها بنجاح.

وكاد إينوي، أن يسجل الهدف الثاني لليابان، في الدقيقة 15، بعد تمريرة من كاجاوا، سددها بجوار القائم الأيسر لديفيد أوسبينا.

وخرج كوادرادو في الدقيقة 32، وحل محله باريوس، بعد نصف ساعة، وتراجع المنتخب الكولومبي في النصف الأول من الشوط الأول، بسبب حالة الطرد، إلا أنه في المقابل، لم يُظهر المنتخب الياباني، أي خطورة حقيقية على مرمى أوسبينا، رغم الزيادة العددية.

واعتمدت كولومبيا، على فالكاو، كمحطة للحصول على أخطاء، بالقرب من منطقة الجزاء، وهو ما نجح فيه النمر الكولومبي، في أكثر من مرة.

وفي الدقيقة 34، من تمريرة كينتيرو، من وسط المدافعين إلى فالكاو، حولها الأخير في المرمى بلمسة ضعيفة، وصلت إلى يد كاواشيما بسهولة.

وأعاد خوان كينتيرو، منتخب كولومبيا للمباراة من جديد، بعدما سجل التعادل في الدقيقة 39، بتسديدة من ركلة حرة ثابتة من خارج المنطقة.

دخل اليابان الشوط الثاني، مستحوذًا على الكرة، معتمدًا على الكرات الطويلة، التي فشل فيها الفريق، في ظل الدفاع القوي لكولومبيا.

ومن تمريرة ضربت الدفاع الكولومبي في الدقيقة 53، كاد أوساكو أن يسجل الهدف الثاني لليابان، إلا أن أوسبينا حال دون ذلك.

وتمكن أوسبينا من مواصلة تألقه، بمنع إينوي، من تسجيل هدف التقدم لليابان، في الدقيقة 57، بعد تسديدة من الجهة اليسرى.

ونجح هيروكي ساكاي، في تسجيل هدف التقدم لليابان في الدقيقة 73، برأسية استغلها المدافع، من ركلة ركنية، وسط خروج غير موفق لأوسبينا، أسفرت عن ثاني أهداف اليابان في المباراة.

وكاد خاميس رودريجيز، أن يتعادل لمنتخب بلاده، في الدقيقة 77، بعد تسديدة من داخل المنطقة، اصطدمت بقدم مدافع اليابان، وخرجت إلى ركلة ركنية.

واستمرت الهجمات المتبادلة بين الطرفين، حتى أطلق حكم اللقاء، صافرة النهاية، معلنًا فوز اليابان بنتيجة 2-1.

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