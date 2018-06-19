البرازيل غاضبة.. وتطالب الفيفا بالإجابة عن 3 أسئلة

يبدو أن البرازيل لم تقنع حتى الآن بقرار حكم مباراتها مع سويسرا إجازة الهدف المثير للجدل، متخذة في سبيل ذلك إجراءات رسمية.

ونشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية الرياضية، الثلاثاء، صورة عن الخطاب، الذي أرسله الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إلى “الفيفا” .

وفي الخطاب، تريد البرازيل من الاتحاد الدولي للكرة توضيح كيفية استخدام تقنية الفيدية المعروفة بـ”VAR”.

وتضمن الخطاب المكون من 3 صفحات 3 أسئلة: هل اقتراح حكم الفيديو على الحكم الرئيسي استخدام التقنية؟ وهل طلب منه تحليل الهدف حسب تقنية الفيديو؟ هل تحدث الاثنان معا بشأن الحالة؟.

وكانت مباراة البرازيل وسويسرا، مساء الأحد، انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، في نتيجة مخيبة لعشاق “السامبا”.

لكن الأمر، الذي أثار غضب لاعبي البرازيل وعشاقها هو الهدف المثير للجدل، الذي أحرزه ستيفين زوبير في الدقيقة الـ50 من عمر المباراة.

ويقول البرازيليون إن زوبير دفع جواو ميراندا وقت إحراز الهدف، ولم يستعن الحكم بتقنية الفيديو لتبيان الوضع، ما أثار غضبهم.