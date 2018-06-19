“الخطوط الكويتية”: عودة طائرة رحلة “الدمام” بسلام الى مطار الكويت بعد تعرضها لعطل فني

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم الثلاثاء تعرض رحلتها رقم 743 المتجهة الى الدمام بعد مغادرتها لخلل فني ما استدعى قائد الطائرة للعودة مجددا إلى مطار الكويت الدولي وهبوطها بسلام.

وأوضحت (الكويتية) في بيان صحفي أنه “بعد تطبيقات لإجراءات السلامة الجوية وهبوط الطائرة بسلام تم استقبال الركاب وتوفير الضيافة اللازمة مع تجهيز طائرة أخرى للقيام بالرحلة”.

وذكرت أنه تم تحديد موعد جديد للرحلة حيث غادرت الى وجهتها في الساعة 30ر8 مساء معربة عن اعتذارها لركابها عن أي ازعاج.