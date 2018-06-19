روسيا أول المتأهلين بثلاثية مقابل هدف ومصر تودع المونديال

انهار دفاع مصر في أول 17 دقيقة من الشوط الثاني إذ اهتزت شباكه ثلاث مرات في الهزيمة 3-1 أمام روسيا في المباراة الثانية للمجموعة الأولى في سان بطرسبرج، الثلاثاء.

وأحرز محمد صلاح أول هدف لمصر في كأس العالم منذ 1990 عندما نفذ بنجاح ركلة الجزاء التي حصل عليها واحتسبها الحكم بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد في الدقيقة 73.

ووضعت روسيا قدما في دور الستة عشر إذ أصبحت بحاجة لفوز أو تعادل اوروجواي على السعودية غدا الأربعاء لتضمن التأهل لأدوارخروج المغلوب.

ورفعت روسيا رصيدها إلى ست نقاط بعد فوزها في الافتتاح 5-صفر على السعودية متقدمة بثلاث نقاط على أوروجواي التي تغلبت 1-صفر على مصر.

بينما لا تملك مصر والسعودية أي نقاط.

وافتتح أحمد فتحي التسجيل لروسيا بهدف عكسي بعدما فشل في إبعاد تسديدة رومان زوبنين وأضاف دينيس تشيرشيف الهدف الثاني في الدقيقة 59 وبعد ذلك بثلاث دقائق أضاف أرتيم جيوبا هدفا آخر بعد مجهود فردي رائع.