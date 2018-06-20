تشكيلة منتخبي البرتغال والمغرب بلقاء اليوم

يخوض منتخب المغرب اليوم الأربعاء لقاءه الثاني ضمن إطار المجوعة الثانية لكأس العالم لكرة القدم في مواجهة ستكون صعبة أمام منتخب قوي الشكيمة هو منتخب البرتغال بطل أوروبا.

وتقام المباراة على ملعب (لوجنيكي) في العاصمة الروسية موسكو بقيادة الحكم الأمريكي مارك غيغر وذلك عند الساعة الثالثة عضرا بالتوقيت المحلي لدولة الكويت (12 ظهرا جمت).

وتزيد صعوبة المباراة عندما نعلم انها تشكل الفرصة الأخيرة للمغرب للتأهل الى الدور الثاني بعدما خسر مباراته الأولى أمام نظيره الإيراني في الوقت المحتسب بدلا عن ضائع وبالتالي لا حل له سوى الفوز باللقاء أو على الأقل التعادل وانتظار ما إذا كانت بقية النتائج ستخدمه وتبقي له أملا في لقائه الأخير أمام اسبانيا.