كوبر يكشف أسباب سقوط مصر.. ويلمح للرحيل

رفض الأرجنتيني، هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري، مساء الثلاثاء، تحميل لاعبيه مسؤولية الهزيمة القاسية أمام روسيا، في ثاني مباريات الفراعنة في كأس العالم 2018، فيما تحدث عن إمكانية رحيله عن الفريق حال طلب المسؤولين ذلك.

وقال كوبر، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، إن فريقه قدم مباراة جيدة في الشوط الأول، لكن واجهنا الكثير من المشاكل، ولم يكن هناك ما يكفي من التركيز، سقطنا بسبب 15 دقيقة سيئة في الشوط الثاني بعد شوط أول جيد”.

وأكد كوبر أن “الفريق كان يلعب بشكل جيد دفاعيا، وسيطر على الكرات الهوائية، ولكنه أخطأ فقط في 15 دقيقة”.

وتابع: “فرصنا محدودة للغاية في الاستمرار، لكن لدينا مباراة أخرى، وقرار البقاء لا يعتمد علي وليس في يدي وأنه سيترك منصبه فورا لو طلب منه المسؤولون ذلك”.

محمد صلاح

وعن مستوى نجم المنتخب محمد صلاح، الذي أحرز هدف الفراعنة الوحيد من ضربة جزاء، قال المدرب الأرجنتيني: “أعتقد أنه لا يمكن أن نشكك في أهمية صلاح، لقد كان في وضع جيد وحالته جيدة، أنا فخور بجميع اللاعبين”.

وتابع: “صلاح طبيا كان جاهزًا، لكن الوضع البدني ربما أثر بعض الشيء على قدرته الجسدية، كنت أرغب أن يشارك معنا في المعسكرات هنا، وكنا نفضل عدم إصابته، وهذا أحزننا”.

وأضاف كوبر، أن المنتخب لم يكن حاسما في الهجوم، مشيرا إلى أنه يشارك بعد 28 عاما من الغياب عن المونديال.

يذكر أن المنتخب المصري سقط أمام روسيا 1-3، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب كريستوفسكي بمدينة سان بطرسبرغ.