“الداخلية”: رسميا.. وقف العمل بجواز السفر القديم اعتبارا من 1 يوليو

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قرارا بوقف العمل بجواز السفر القديم ابتداء من الأول من يوليو المقبل.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الجراح شدد على أن الأولوية في إصدار الجواز الإلكتروني الجديد ستكون للحالات الطارئة وحالات العلاج والدراسة بالخارج مراعاة للجانب الإنساني وتسهيلا على المواطنين مع استمرار مراكز الخدمة في استقبال طلبات التجديد على فترتين صباحية ومسائية يوميا ودون توقف من الأحد إلى الخميس من الثامنة صباحا وحتى الواحدة والنصف ظهرا ومن الساعة الرابعة بعد الظهر إلى الثامنة مساء ويوم السبت من الساعة التاسعة صباحا إلى الثانية بعد الظهر.

وتجدر الإشارة إلى أن المراكز هي: (مركز خدمة الشامية بمحافظة العاصمة – مركز خدمة إشبيلية بمحافظة الفروانية – مركز خدمة فهد الأحمد بمحافظة الأحمدي – مركز خدمة سعد العبد الله بمحافظة الجهراء – مركز خدمة العدان (ق7) بمحافظة مبارك الكبير – ومركز خدمة غرب مشرف بمحافظة حولي).