“أسود الأطلس” تسقط أمام البرتغال بهدف رونالدو

سقط منتخب المغرب “أسود الأطلس”، الأربعاء، أمام منتخب البرتغال بهدف سجله نجمه كريستيانو رونالدو ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بمونديال روسيا 2018.

وجاء الهدف عن طريق النجم البرتغالي رونالدو الذي سدد رأسية في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول.

وبهذه النتيجة تذيل منتخب المغرب قاع المجموعة الثانية بلا نقاط بعد هزيمته الأولى أمام إيران 0-1، ثم الهزيمة الثانية، وبات أسود الأطلس رسميا خارج المونديال.

وتصدرت البرتغال صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، تليها إيران برصيد 3 نقاط ثم إسبانيا نقطة واحدة والمغرب بلا نقاط.

ويلتقي في وقت لاحق منتخبي إيران وإسبانيا ضمن منافسات المجموعة الثانية بمونديال روسيا 2018.