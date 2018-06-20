السعودية بعد مصر والمغرب تودع مونديال روسيا 2018

حقق منتخب أوروغواي فوزا بهدف نظيف على السعودية، وضمن التأهل إلى الدور الثاني مع روسيا، في حين غادرت السعودية البطولة مع مصر رسميا.

وكاد لاعب منتخب السعودية هتان باهبري، أن يسدد هدفا قويا في الدقيقة 25، إلا أن حارس مرمى أوروغواي، فيرناندو موسليرا، نجح في التصدي لها.

وأصيب اللاعب السعودي تيسير الجاسم، ليتم استبداله باللاعب حسين المقهوي في الدقيقة 43 من اللقاء.

يذكر أن الجاسم يلعب مباراته الدولية رقم 134، ليصبح سادس أكثر لاعب سعودي يشارك في مباريات دولية.

وأجرى منتخب أوروغواي تبديلين في الدقيقة 58، بنزول اللاعب دييغو لاكسالت، مكان كريستيان رودريغز، واللاعب لوكاس توريرا بدلا عن ماتياس فيتشينو.

من جانبه، أجرى منتخب السعودية تبديله الثاني في الدقيقة 74، بنزول محمد كنو بدلا من هتان باهبري، ثم تبديله الثالث في الدقيقة 77 بنزول محمد السهلاوي بدلا من فهد المولد.

وعاد منتخب أوروغواي وأجرى تغييرا في الدقيقة 81، ليدخل ناهيتان نانديز المباراة، ويخرج كارلوس سانشيز اركوسا.

وبلغت نسبة استحواذ منتخب أوروغواي على الكرة 54 في المائة، فيما استحوذ عليها الأخضر بنسبة 46 في المائة، حتى الدقيقة 17 من عمر اللقاء.

ويعد هذا اللقاء الثاني لكلا الفريقين ضمن هذه المجموعة، إذ فازت أوروغواي على مصر (1-0)، فيما خسر المنتخب الأخضر بـ 5 أهداف مقابل لا شيء أمام روسيا.

وتضم تشكيلة السعودية:

محمد العويس، وأسامة هوساوي، وعلي آل بليهي، ومحمد البريك، وسلمان الفرج، وهتان باهبري، وياسر الشهراني، وعبد الله عطيف، وتيسير الجاسم، وسالم الدوسري، وفهد المولد.

أما تشكيلة أوروغواي فتضم:

فيرناندو موسليرا، وخوسيه خيمينيز، ودييغو جودين، وج. فاريلا، وكارلوس آندريس، ورودريجو بينتانكور، وكريستيان رودريغيز، ولويس سواريز، وفيسينو، وإدينسون كافاني، ومارتين كاسيريس.

يذكر أن المنتخب السعودي واجه منتخب أوروغواي وديا خلال عامي 2002 و2014، ولم يخسر في أي منهما.