راموس ردا على مارادونا: ميسي أفضل لاعب في تاريخ الأرجنتين

هاجم سيرجيو راموس قائد المنتخب الإسباني وفريق ريال مدريد أسطورة الكرة الأرجنتينية، دييجو أرماندو مارادونا، وذلك عقب فوز منتخب اللاروخا على إيران 1 – 0، مساء الأربعاء ضمن الجولة الثانية عن المجموعة الثانية بكأس العالم 2018.

وقال راموس في تصريحات صحفية عقب نهاية مباراة إيران:”أنا أحترم مارادونا لأنه لاعب كبير، ولكني أعتقد بأنه على بعد سنوات ضوئية من أفضل لاعب في تاريخ الأرجنتين وهو ليونيل ميسي”.

وتأتي تصريحات قائد منتخب إسبانيا على خلفية تصريحات مارادونا والتي أكد فيها أن دييجو جودين مدافع فريق أتلتيكو مدريد يعتبر أفضل مدافع في العالم وليس سيرجيو راموس.