سفارة الكويت في طوكيو لرعاياها : احذروا زلزال “أوساكا”

اهابت سفارة دولة الكويت لدى اليابان بالمواطنين الكويتيين من المقيمين والزائرين والطلبة بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات الامن والسلامة الصادرة عن السلطات اليابانية المحلية عقب الزلزال الذي ضرب منطقة (أوساكا) يوم امس الاول الاثنين.

ودعت السفارة الى ضرورة تواصل المواطنين الكويتين الموجودين في اليابان معها على رقم الهاتف +81-(0)3-3455-0361 او البريد الالكتروني: ( consular@kuwait-embassy.or.jp) في حال حدوث طارئ او لطلب المساعدة.

وكان ثلاثة اشخاص على الاقل لقوا مصرعهم واصيب نحو 230 آخرين جراء الزلزال القوي الذي ضرب منطقة (أوساكا) غرب اليابان بقوة 1ر6 درجة على مقياس ريختر.

وتتبعا للزلزال الذي ضرب (أوساكا) وفي ظل الامطار الغزيرة المتساقطة في مناطق (أوساكا) و(شيكوكو) و(كيوشو) غرب اليابان والمتوقع استمرارها حتى يوم غد الخميس حذرت السلطات اليابانية من مخاطر حدوث انزلاقات ترابية خطيرة وفيضانات للانهر خصوصا في المناطق التي تأثرت بالزلزال.