الدنمارك لفوز ثان وأستراليا لتجنب الخروج

سعى الدنمارك المنتشية بفوزها الثمين على البيرو، الى مواصلة بدايتها الجيدة عندما تواجه الخميس استراليا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في كاس العالم روسيا 2018.

وعلى ملعب سامارا، يتطلع منتخب الدنمارك إلى تحقيق فوز ثان وبلوغ الدور ثمن النهائي للمرة الثالثة في مشاركتها الخامسة في العرس العالمي.

وسيحاول منتخب الدنمارك استغلال المعنويات المهزوزة للأستراليين سيما بعد هزيمتهم امام فرنسا 1-2 في الجولة الأولى.

وتبقى أفضل نتيجة لبطل أوروبا 1992، الدور ربع النهائي في مونديال فرنسا بقيادة نجميها التوأمين براين وميكايل لاودروب وحارس مرماها العملاق بيتر شمايكل الذي يحرس نجله كاسبر عرين المنتخب في 2018.

وتدين الدنمارك كثيرا بفوزها في المباراة الافتتاحية الى حارسها الذي أنقذ مرماها في أكثر من مناسبة، وسيكون أحد أبرز الاسلحة في وقف المد الهجومي لمنتخب استراليا الطامح الى تحقيق الفوز من اجل تعزيز حظوظه في المجموعة و تفادي الخروج المبكر في حال الهزيمة.

ارقام قبل المواجهة

هذا رابع لقاء بين منتخبي دنمارك وأستراليا والأول بينهما في كأس العالم – لم تحدث أي حالة تعادل في لقاءاتهما الماضية (فوزان للدنمارك وفوز لأستراليا – جميعها ودية).

خسر منتخب أستراليا 7 مرات في 9 مباريات لعبها أمام منتخبات أوروبية في كأس العالم (ف 1 ت 1).

خسر منتخب أستراليا في كل من آخر 4 مباريات لعبها في كأس العالم متلقياً هدفين على الأقل في كل مباراة.

حافظ منتخب أستراليا على نظافة شباكه مرة واحدة فقط في 14 مباراة ماضية لعبها في نهائيات كأس العالم.

في 1986 فقط، أول مشاركة له في كأس العالم، فاز منتخب دنمارك في أول مباراتين له من المنافسة.

حافظ منتخب دنمارك على نظافة شباكه في مباراته الافتتاحية أمام البيرو لكنه لم يحافظ على نظافة شباكه في مباراتين متتاليتين في المنافسة من قبل.

جميع أهداف منتخب الدنمارك الـ28 في كأس العالم سُجلت من داخل منطقة الجزاء.

حافظ حارس الدنمارك كاسبر شمايكل على نظافة شباكه في كل من آخر 5 مباريات لعبها مع منتخب دنمارك.

ساهم كريستيان أريكسن في إحراز 17 هدفاً في آخر 14 مباراة لعبها مع منتخب دنمارك (سجل 12 صنع 5).

هدف ميلي جيديناك أمام فرنسا كان الثاني له مع منتخب أستراليا في نهائيات كأس العالم – تيم كايهيل فقط (5) سجل أكثر لأستراليا في المنافسة (بريت هولمان هدفان أيضاً).