فرنسا تسعى لتلميع صورتها أمام بيرو وحسم التأهل

يسعى المنتخب الفرنسي إلى تحسين أدائه وحسم التأهل الى الدور الثاني لنهائيات كأس العالم في روسيا عندما يلتقي بيرو الخميس في يكاترينبورغ في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

وعلى رغم فوزها في المباراة الأولى على استراليا 2-1، إلا أن فرنسا قدمت عرضا غير مقنع، وسجلت هدفيها عبر ركلة جزاء لنجمها انطوان غريزمان بعد الاستعانة بتقنية المساعدة بالفيديو، والنيران الصديقة لمدافع استراليا عزيز بهيش خطأ في مرمى فريقه، مقابل هدف ميلي يديناك بركلة جزاء.

وستكون فرنسا أمام فرصة حسم بطاقتها إلى ثمن لنهائي المونديال الخميس في حال فوزها وتعثر أستراليا أمام الدنمارك، بيد أن الشغل الشاغل لمدربها ديدييه ديشان هو تحسين الصورة التي ظهر بها في الجولة الأولى.

وتأمل فرنسا في تفادي ما حصل للمرشحين الآخرين للمنافسة على اللقب، لاسيما ألمانيا بطلة 2014 التي سقطت أمام المكسيك صفر-1، وتعثر إسبانيا والأرجنتين والبرازيل أمام البرتغال وايسلندا وسويسرا على التوالي، لذلك فمواجهة البيرو فرصة كبيرة للفرنسيين لحسم التأهل مبكرا لاسيما في مواجهة منافس خسر مباراته الأولى في المونديال بعد انتظار 36 عاما، وذلك أمام الدنمارك في الجولة الأولى (صفر-1).

وقال الفرنسي رافايل فاران مدافع ريال مدريد الإسباني “قمنا بتقييم ما قدمناه في المباراة الأولى واتفق الجميع على أنه سيتعين علينا الرفع من قوتنا البدنية وتحسين مستوانا بشكل عام”.

أضاف “المنتخبات الأخرى (المرشحة للقب) لم تفز وحتى أن بعضها خسر. أما نحن ففزنا، لكننا نعلم أن هناك أشياء يمكن تحسينها. نحن نعرف الاتجاه الذي نرغب في الذهاب إليه”.

ودافع فاران (25 عاما) عن مبابي قائلا “هذا لاعب يبلغ من العمر 19 عاما والذي فعله حتى الآن لم يفعله سوى عدد قليل من اللاعبين أو لم يفعله أحد (دافع عن ألوان فرنسا في سن مبكرة). لديه موهبة كبيرة”.

وبينما تملك فرنسا على الورق كل مقومات الحسم، ستكون البيرو أمام فرصة أخيرة لتفادي الخروج من البطولة التي عادت اليها للمرة الأولى منذ مونديال 1982. وكان البيروفيون المؤازرون بالألاف من المشجعين الذين رافقوهم إلى روسيا، الطرف الأفضل أمام الدنمارك وأهدروا ركلة جزاء عبر صانع ألعابهم كريستيان كويفا.

ويتوقع أن يدفع مدرب المنتخب الأرجنتيني ريكاردو غاريكا، بالنجم والقائد المخضرم باولو غيريرو (34 عاما) كأساسي بعدما جلس على مقاعد البدلاء في المباراة الأولى كونه حصل على الضوء الأخضر للمشاركة في المونديال قبل انطلاقه بأيام قليلة، اثر قرار قضائي سويسري بتعليق عقوبة إيقافه على خلفية فحص منشطات أظهر وجود آثار كوكايين في جسده.

وقال غيريرو الذي لعب 30 دقيقة أمام الدنمارك “ندرك جيدا أن مباراتنا غدا صعبة ولكن يمكننا تحقيق الفوز. الجميع شاهد أننا لم نكن نستحق الخسارة”.