الكويت تقرض موريشيوس 7.5 ملايين دينار

وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقية قرض مع جمهورية موريشيوس بقيمة 7.5 ملايين دينار للإسهام في تمويل مشروع تشييد وتجهيز المرحلة الأولى من مستشفى فلاك التعليمي.

وقال الصندوق في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن المشروع يستهدف دعم وتطوير القطاع الصحي في موريشيوس عبر المساعدة في تلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية الحديثة فضلا عن تحسين جودتها وتأمين خدمات المستشفيات والرعاية الصحية في مقاطعة فلاك.

وأضاف أن المشروع يوفر البنية التحتية والمرافق التقنية والاحتياجات للمعدات الطبية الحديثة وخدمات الرعاية التشخيصية والعلاجية المتخصصة بهدف الحد من الامراض والوفيات وسيكون له تأثير ايجابي على المؤشرات الصحية والإجتماعية والاقتصادية في موريشيوس.

وأوضح الصندوق ان القرض المشار إليه هو السابع من نوعه إذ سبق وقدم الى موريشيوس 6 قروض بلغت قيمتها 15.9 ملايين دينار تم تسديدها بالكامل.

ووقع اتفاقية القرض نيابة عن الصندوق الكويتي نائب المدير العام حمد العمر في حين وقعها نيابة عن موريشيوس وزير الصحة وجودة الحياة الدكتور محمد حسنو.

وتأسس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية باعتباره صندوقا ماليا كويتيا في 31 ديسمبر عام 1961 بهدف توفير وإدارة المساعدات المالية والتقنية للدول العربية والنامية دعما لسياسة الكويت الخارجية وتعزيز لمكانتها العالمية.