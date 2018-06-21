“الخارجية” لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة: ضرورة الاسراع باستخراج “الإلكتروني” قبل يوليو

أهابت وزارة الخارجية الكويتية بحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بضرورة الاسراع باستخراج الجواز الالكتروني الجديد تفادياً للتعرض للعوائق والصعوبات التي قد تواجههم في سفرهم بناءً على بيان وزارة الداخلية بشأن وقف العمل نهائياً بجواز السفر الكويتي غير الإلكتروني بعد الأول من يوليو المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أنه سيسمح لحاملي الجوازات الكويتية الدبلوماسية والخاصة غير الإلكترونية غير منتهية الصلاحية بعد سريان هذا القرار بدخول دولة الكويت عبر كافة منافذ الدولة شريطة أن تكون الكويت هي جهة الوصول المباشر دون غيرها، مشيرة إلى أنه على حاملي جوازت السفر الكويتية غير الإلكترونية منتهية الصلاحية مراجعة سفارات دولة الكويت في الخارج لاصدار وثيقة سفر اضطرارية لدخول البلاد.

من جانبه أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران أن وزارة الخارجية أخطرت عبر بعثاتها الدبلوماسية الجهات المختصة في دول العالم بوقف العمل بجواز السفر الكويتي غير الإلكتروني القديم (دبلوماسي – خاص – عادي) بتاريخ 1 يوليو 2018.

وذكر العجران أن وزارة الخارجية مستمرة باستقبال طلبات استخراج جواز السفر الإلكتروني «دبلوماسي – خاص» في مقرها الكائن على شارع الخليج العربي بجانب قصر السيف مع ضرورة حضور أصحاب العلاقة شخصياً للمباشرة باجراءات الاصدار «البصمة والتوقيع الإلكتروني».

وسيكون العمل في مركز اصدار الجوازات الدبلوماسية والخاصة في الفترة المسائية من الساعة الخامسة عصراً إلى الثامنة مساءً مع التأكيد على أخذ موعد للتقدم بطلب إصدار جواز السفر الإلكتروني خلال الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة والسبت على الأرقام التالية: 22415915 / 22424463 / 22419615.