التعادل يحكم موقعة الدنمارك وأستراليا

فرض التعادل الإيجابي، بنتيجة 1-1، كلمته على مواجهة منتخبي الدنمارك وأستراليا، اليوم الخميس، على ملعب كوزموس أرينا، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم.

سجل هدف منتخب الدنمارك، كريستيان إريكسين، في الدقيقة السادسة، وتعادل منتخب أستراليا، بهدف ميلي جيدنياك، في الدقيقة 38، من ضربة جزاء.

ورفع منتخب الدنمارك، رصيده إلى 4 نقاط، معتليًا صدارة ترتيب المجموعة، بينما حصد منتخب أستراليا، نقطة واحدة بقيادة مديره الفني الهولندي بيرت فان مارفيك.

ونجح المنتخب الدنماركي، في مواجهة أستراليا، في الخروج بنقطة، في ظل تماسك دفاعي وتألق واضح من الحارس كاسبر شمايكل، كما أن كتيبة المدرب فان مارفيك، افتقدت صناعة الفرص بشكل أسرع، إلا أنها صمدت أمام خطورة الكرات المعاكسة للدنمارك.

بدأت المباراة سريعة، وشهدت ندية كبيرة من المنتخبين، لكن الدنمارك نجح في خطف هدف التقدم مبكرًا، بعد مرور 6 دقائق، عن طريق كريستيان إريكسين، من تسديدة، سكنت الشباك الأسترالية، ليمنح الدنمارك، الأفضلية مع البداية.

وتحسن الأداء الأسترالي، وسيطر لاعبو الكانجارو، على وسط الملعب، مع تسديدة من توم روجيتش فوق العارضة، وقبلها تصويبة ماثيو لاكي، لكن الخطورة لم تظهر في هجمات أستراليا بالشكل المطلوب.

وأضاع منتخب الدنمارك، فرصة محققة، من ضربة رأس من يورجينسن في الدقيقة 23، وواصل المنتخب الأسترالي، الضغط في وسط الملعب، قبل أن يحتسب الحكم، ضربة جزاء بداعي لمسة يد، ضد يوسف بولسون، بعد الرجوع لتقنية الفيديو، ليسجل ميلي جيدنياك، من ضربة جزاء، في الدقيقة 38، ونال بولسون، البطاقة الصفراء.

وكاد منتخب أستراليا أن يهز شباكه بالخطأ، لولا تألق الحارس رايان، وحاول الدنمارك مجددًا الوصول للمرمى الأسترالي، ولكن الشوط الأول انتهى بالتعادل.

وبدأ المنتخب الدنماركي، الشوط الثاني بضغط مكثف من أجل التقدم، وأبعد دفاع أستراليا، كرة عرضية قبل بولسون، ثم أبعد منتخب الدنمارك كرة عرضية، قبل أن تصل إلى روجيتش.

وأجرى منتخب الدنمارك، تغييره الأول، بنزول مارتن برايسوايت، على حساب يوسف بولسون، الذي تراجع مستواه بشكل ملحوظ، في الدقيقة 59.

وواصل المنتخب الأسترالي، إيقاعه السريع، بتسديدة قوية فوق العارضة من روجيتش، ودفع الدنمارك بتغييره الثاني بنزول أندرياس كورنيليس، بدلًا من نيكولاي يورجينسن، في الدقيقة 68، ودفع المنتخب الأسترالي باللاعب دانييل أرزاني، على حساب روبي كروس.

وسيطر المنتخب الأسترالي، وأرسل كرة عرضية أبعدها دفاع الدنمارك، ثم كرة عرضية أخرى مرت دون متابعة، وأشرك فان مارفيك، مدرب أستراليا، اللاعب تومي يوريتش، بدلًا من أندريو نابوت في الدقيقة 75.

وأهدر المنتخب الأسترالي، محاولة جديدة عن طريق لاكي، وأشرك المنتخب الأسترالي، جاكسون إرفيني، بدلًا من توم روجيتش، الذي بذل مجهودًا كبيرًا، ونال سيستو، لاعب الدنمارك، البطاقة الصفراء.