ترامب: نزع نووي كوريا الشمالية بدأ بالفعل

ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن كوريا الشمالية تفجر أربعة من أكبر مواقعها للتجارب وأن عملية “نزع كامل للأسلحة النووية… بدأت بالفعل”.

وقال متحدثا في اجتماع لإدارته في البيت الأبيض “لقد توقفوا بالفعل عن إطلاق الصواريخ، بما في ذلك الصواريخ الباليستية. إنهم يدمرون موقعهم (لاختبار) المحركات. إنهم يفجرونه. لقد فجروا بالفعل واحدا من أكبر مواقعهم للإطلاق، وفي حقيقة الأمر أربعة من أكبر مواقعهم للإطلاق”.

وأضاف “والأمر المهم هو أنه سيكون هناك نزع كامل للأسلحة النووية وهو ما بدأ بالفعل”.

وسئل وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس عما إذا كانت كوريا الشمالية فعلت شيئا صوب نزع الأسلحة النووية منذ قمة تاريخية بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في 12 يونيو حزيران، فقال للصحفيين “لا.. لست على دراية بذلك. أعني بوضوح أنها بداية العملية. المفاوضات المفصلة لم تبدأ بعد. لا أتوقع ذلك في هذه المرحلة”.

وقالت جماعة (38 نورث) التي تراقب كوريا الشمالية وتعمل انطلاقا من الولايات المتحدة في تحليل لها في نهاية الأسبوع الماضي إنه لا يوجد ما يشير إلى أي نشاط بخصوص تفكيك موقع سوهاي أو غيره من مواقع الاختبارات الصاروخية.

وأبلغ ترامب الصحفيين بعد قمة 12 يونيو حزيران بأن كيم تعهد بتفكيك أحد منشآته الصاروخية. ويقود الرئيس الأميركي مسعى دوليا للضغط على كوريا الشمالية كي تتخلى عن تطوير صواريخ نووية قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة.

وذكر مسؤول أميركي أن الموقع الذي أشار إليه ترامب هو موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية، وهو منشأة كبرى في الجزء الغربي من البلاد يستخدم لاختبار محركات الصواريخ الطويلة المدى.