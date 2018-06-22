نيجيريا في مواجهة صعبة أمام ايسلندا العنيدة

يأمل نيجيريا بمنتخبها الشاب في إنقاذ حملتها المتعثرة في نهائيات كأس العالم 2018 في كرة القدم في روسيا عندما تواجه ايسلندا الجمعة في فولغوغراد، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

وانتزعت ايسلندا تعادلا ثمينا من الارجنتين 1-1، بينما خسرت نيجيريا أمام كرواتيا صفر-2 في الجولة الأولى.

واختار مدرب المنتخب النيجيري، الالماني غرنوت روهر، تشكيلة من اللاعبين الشباب للمشاركة في المونديال الروسي، مع متوسط أعمار يبلغ 25 عاما، علما ان منتخب “النسور الممتازة” لم يفز سوى مرة واحدة فقط في آخر 13 مباراة خاضها في نهائيات كأس العالم.

وبلغ المنتخب الافريقي الادوار الاقصائية في مونديال 2014، لكن مهمته في النسخة الحالية تبدو صعبة بعدما خسر أمام كرواتيا في مباراته الاولى في كالينينغراد بهدفين لاوغينياكارو ايتيبو خطأ في مرمى فريقه وآخر من ركلة جزاء سجلها لوكا مودريتش.

لكن المنتخب النيجيري بتشكيلته الشابة، والتي تضم الحارس فرانسيس أوزوهو البالغ من العمر 19 عاما، كان مجهولا تقريبا مقارنة بالمنتخب الذي خسر أمام فرنسا في دور الـ 16 في مونديال البرازيل 2014.

وقال روهر “في بعض الاحيان كنا ساذجين قليلا في الركلات الثابتة لكننا سنعمل على تحسين ذلك”.

في المقابل، تدخل ايسلندا المباراة بدفع تعادلها في الجولة الأولى مع الأرجنتين 1-1، في مباراة أضاع فيها أفضل لاعب في العالم خمس مرات ليونيل ميسي ركلة جزاء كانت كفيلة بمنح منتخب بلاده التقدم.

وقدمت إيسلندا التي تشارك في المونديال للمرة الأولى في تاريخها بعد تحقيقها مفاجأة في كأس أوروبا 2016 ببلوغها ربع النهائي في مشاركتها الأولى أيضا، أداء دفاعيا قويا ضد المنتخب الأميركي الجنوبي، وتصدى حارسها هانيس هالدورسون لركلة الجزاء من ميسي في الشوط الثاني.

ووصف مدرب ايسلندا هيمير هالغريمسون أداء فريقه الدفاعي أمام الأرجنتين بـ “المثالي”، علما ان نجم نادي برشلونة الاسباني انتقد اعتماد المنتخب الاسكندينافي على الدفاع، في تعليق لقي ردا من الايسلنديين.

وقال هالدورسون “ربما كان سيكون أكثر سعادة لو اعتمدنا الهجوم وخسرنا صفر-5. يمكن ان يعبر الناس عن آرائهم لكننا حقيقة لا نهتم بذلك”.

لكن المباراة ضد نيجيريا في فولفوغراد ستكون “هجومية اكثر” بحسب الحارس الايسلندي البالغ 34 عاما، والذي أنقذ – اضافة الى ركلة الجزاء – العديد من الفرصة التي سنحت للمنتخب الأرجنتيني.

أضاف هالدورسون “سيكون من الصعب التغلب على نيجيريا، فهم سريعون واكثر ميلا الى الهجوم المباشر من الارجنتين. ستكون مباراة مختلفة من نواح كثيرة”.

ويعتقد روهر ان منتخب نيجيريا لا يزال قادرا على التأهل عن المجموعة التي تقام أولى مباراتي جولتها الثانية الخميس بين الأرجنتين وكرواتيا.

وقال مدرب المنتخب الافريقي “نتأخر عن ايسلندا بنقطة واحدة والامور بأيدينا، لذلك سنكون ايجابيين. لندع اللاعبين يتعلمون من الخسارة (أمام كرواتيا) ونحاول تحقيق الافضل”.

أرقام قبل المواجهة:

هذا ثاني لقاء بين نيجيريا وآيسلندا بعد فوز آيسلندا 3-1 في لقاء ودي في 1981.

جميع انتصارات نيجيريا الخمسة في كأس العالم كانت أمام منتخبات أوروبية.

تعادل ايسلندا في أول مباراة له في كأس العالم عندما التقى منتخب الأرجنتين. آخر منتخب تجنب الخسارة في أول مباراتين له في مونديال كأس العالم كان السنغال في 2002 بينما كرواتيا في 1998 كان آخر منتخب أوروبي يفعل ذلك.

بعد تنفيذه 8 محاولات تسديد خلال الشوط الأول من مباراته أمام الأرجنتين، فشل منتخب ايسلندا في تنفيذ أي محاولة خلال الشوط الثاني كله.

خسر منتخب نيجيريا في كل من آخر 3 مباريات لعبها في كأس العالم – آخر مرة خسر في سلسلة أطول في المنافسة كانت بين 1998 و2002 (4 مباريات متتالية).

فاز منتخب نيجيريا مرة واحدة فقط في آخر 13 مباراة لعبها في كأس العالم (ت 3 خ 9).

خسر منتخب ايسلندا مرة واحدة فقط في 6 مباريات لعبها في البطولات الكبرى (ف 2 ت 3 في كأس العالم واليورو).

فشل منتخب نيجيريا في التسجيل في 6 من آخر 11 مباراة لعبها في كأس العالم.

سجل ألفريد فينبوغاسون في كل من آخر 3 مباريات لعبها مع منتخب ايسلندا لكنه لم يذق طعم الفوز فيها (ت 2 خ 1).

ساهم فيكتور موسيس في 36% من مجموع تسديدات نيجيريا الـ14 في هذا المونديال (3 تسديدات، 2 تمريرة صانعة) – أكثر من أي لاعب آخر في المنتخب النيجيري.