الصندوق الكويتي للتنمية يقرض غينيا 8 مليون دينار

تم اليوم في كوناكري التوقيع على إتفاقية قرض بين جمهورية غينيا والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية يقدم الصندوق بمقتضاها قرضاً مقداره 8 ملايين دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 27 مليون دولار أمريكي) وذلك للإسهام في تمويل مشروع أربعة تقاطعات في كوناكري . ويجدر بالذكر أن الصندوق مؤسسة عامة كويتية تعتمد كلياً على مواردها الذاتية في تقديم القروض والمساعدات التنموية الأخرى .

وقدم القرض تنفيذاً لمبادرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، حفظه الله ورعاه ، والتي أعلن عنها في المؤتمر العربي – الأفريقي الثالث والذي إنعقد في الكويت في 19 – 20 نوفمبر 2013 بشأن قيام الصندوق بتقديم قروض ميسّرة بمبلغ إجمالي يوازي مليار دولار أمريكي للإسهام في تمويل مشاريع إنمائية في الدول الأفريقية خلال خمس سنوات .

وقد وقع إتفاقية القرض نيابة عن حكومة جمهورية غينيا معالي السيد/ محمدي كمارا – وزير الإقتصاد والمالية ، ووقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية السيد/ غانم سليمان الغنيمان – نائب المدير العام ، وقد شهد حفل التوقيع السيد/ ثامر الفيلكاوي – المدير الإقليمي لدول غرب أفريقيا بالصندوق .

يهدف المشروع إلى تسهيل حركة المرور لنقل الركاب في مناطق العاصمة كوناكري ، ليربط وسط العاصمة مع المناطق الحضرية نظراً لما تشهده العاصمة من ظاهرة الإزدحام المروري الشديد طريق “لابرنس” في ساعات الذروة ، وما تسببه من معوقات من زيادة في زمن الإنتقال وإستهلاك الوقود ، والحوادث المرورية ، وخطورة عبور المشاة ، إضافة إلى التلوث الناتج من جراء إنبعاث الغازات الصادرة من عوادم السيارات .

يتكون المشروع من أعمال إنشاء (4) تقاطعات علوية ودوارات في مناطق العاصمة : همدالي بمبيتو وكوزا وأنكو والتي تقع على مسار طريق “لابرنس” ، إضافة لإنشاء (4) أنفاق لربط الطرق الخدمية مع التقاطعات ، ويشمل المشروع إعادة تأهيل (4) طرق عرضية والتي تتقاطع مع طريق “لابرنس” ، وتصل ما بين طريق الكورنيش الشمالي وطريق الكورنيش الجنوبي . كما يشمل المشروع الدعم المؤسسي وتدقيق الحسابات والخدمات الإستشارية الهندسية اللازمة للإشراف على التنفيذ .

يمثل قرض الصندوق آنفاً الذكر القرض الرابع عشر الذي يقدمه الصندوق لجمهورية غينيا ، حيث سبق أن قدم لها الصندوق ثلاثة عشر قرضاً بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 56.578 مليون دينار كويتي ، لتمويل مشاريع في قطاعات مختلفة . كما قدم الصندوق لها أربع معونات فنية بقيمة تبلغ حوالي 667 ألف دينار كويتي بالإضافة لمنحة حكومة دولة الكويت الخاصة بصندوق الحياة الكريمة تبلغ حوالي 1.165 مليون دينار كويتي .